Coupe de la CAF : Retour formel pour le Raja et compliqué pour la RSB

Le Raja et la RSB retrouveront ce soir les péripéties de la compétition continentale. Pour le compte du match retour des seizièmes de finale bis de la Coupe de la CAF, ultime cap avant la phase de poules, les Berkanis affronteront à partir de 19 heures au stade municipal de Berkane les Sénégalais de Génération Foot, alors qu’à 20 heures du côté du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, les Verts joueront les Zambiens de Zanaco FC.

Pour le Raja, la qualification semble, sauf surprise de taille, dans les cordes, et ce après avoir fait l’essentiel à l’aller en s’imposant à Lusaka sur le score de 2 à 0.

La page du président Hasbane tournée, les Verts auront à cœur d’inaugurer l’ère du provisoire sur une bonne note, un passage à la phase de groupes. Sur le papier, tout porte à croire que le Raja partira avec les faveurs des pronostics mais il faudra se méfier de cet adversaire zambien, un habitué des épreuves africaines, qui ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances dans l’espoir de renverser la situation.

Joueurs et coach du Raja sont tous décidés à franchir ce tour, d’autant plus qu’ils pourront compter sur leur public qui devrait se déplacer en grand nombre pour suivre cette rencontre qui sera sifflée par un trio d’arbitrage algérien conduit par Mustapha Ghorbal secondé par Mokrane Gourari et Abbes Akram.

Si pour le Raja la mission parait une simple sinécure, pour la RSB, la tâche est compliquée mais cela reste jouable au vu du résultat enregistré à l’aller, une défaite par 3 à 1. Les choses sont claires pour les poulains de Mounir Jaâouani : gagner par deux buts d’écart cette équipe de Génération Foot fraîchement créée en 2000 et qui a réussi à former de grands joueurs sénégalais de la trempe de l’actuel attaquant de Liverpool, Sadyou Manet.

Après avoir éliminé aux deux précédents tours Mbour Petite Côte du Sénégal et le Club Africain de Tunisie, la RSB, qui en est à sa deuxième participation continentale, entretient l’espoir légitime d’accéder à la phase de poules, ce qui constitue l’objectif tracé par le bureau dirigeant. D’ailleurs, le président du club et la FRMF, Fouzi Lekjaa, avait eu une rencontre avec les joueurs et le staff technique lors de laquelle il leur a demandé de ne ménager aucun effort afin de décrocher une qualification qui comblerait de bonheur le public berkani.

Il y a lieu de souligner que la phase de poules, tour des huitièmes de finale, de la Coupe de la CAF verra la présence de seize clubs répartis en quatre groupes de quatre. La campagne comptera six matches avec pour date d’entame le 4 mai prochain, sachant que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront aux quarts de finale.

Pour rappel, outre le Raja et la RSB, le football national est également représenté par le WAC et le DHJ en Ligue des champions, deux formations qui avaient déjà assuré leur présence dans la phase de poules. Le Wydad, tenant du titre, a été retenu tête de série du groupe C où il a hérité de Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, d’AS Port du Togo et du Horoya de Guinée, tandis que le Difaâ évoluera dans le groupe B aux côtés du TP Mazembe de la RD Congo, du Mouloudia d’Alger et de l’Entente de Sétif d’Algérie.

Quant au groupe A, il renferme Al Ahly d’Egypte, Township Rollers du Botswana, Kampala CCA d’Ouganda et l’Espérance de Tunisie. L’autre club tunisien, l’Etoile Sportive du Sahel, se produira lui dans la poule D et donnera la réplique à Zesco de Zambie, Primero de Agosto d’Angola et à Mbabane Swallows de Swaziland.