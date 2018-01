Coupe d'Angleterre : Manchester City et Chelsea dans le bon tempo

Arsenal puis Liverpool avaient quitté prématurément la Coupe d'Angleterre... Manchester City et Chelsea ont eux rallié le cap des huitièmes de finale dimanche après leurs succès respectifs contre Newcastle (3-0) et à Cardiff (2-0), club de deuxième division.

La sortie de route des Reds samedi à Anfield face à West Bromwich Albion (2-3), trois semaines après celle des Gunners, tenants du titre, à Nottingham (2-4), une équipe de D2, incitaient à la prudence.

Mais Manchester City, leader écrasant de la Premier League, et Chelsea, champion d'Angleterre en titre (3e actuellement), ont fait le boulot avec maîtrise.

Les Citizens ont pris l'avantage après 8 minutes de jeu. Le Belge Kevin de Bruyne trouvait la faille d'un coup franc à ras de terre... Le mur gallois ayant eu la mauvaise idée de sauter par dessus le ballon!

Bernardo Silva a aggravé la marque d'une frappe en force à l'entrée de la surface de réparation mais le but lui a été refusé pour une position hors-jeu de Leroy Sane. L'international portugais ne s'est pas démonté. A la 37e minute, son centre brossé côté gauche trouvait Raheem Sterling qui se chargeait de creuser l'écart.

Voilà l'équipe de Pep Guardiola, qui caracole en tête de la Premier League - avec 12 points d'avance sur son voisin United - toujours en course pour un quadruplé inédit (Championnat, Cup, Coupe de la Ligue, Ligue des champions).

"Quand vous êtes engagés sur quatre tableaux, vous avez parfois besoin de chance ou alors besoin de 22 joueurs de très haut niveau (...) Avoir 22 joueurs de top niveau, cela demande de l'argent, que nous n'avons pas. C'est tellement cher", a commenté l'entraîneur espagnol, qui ne semble pas trop croire au quadruplé.

Eliminé en demi-finale de la Coupe de la Ligue par Arsenal mercredi, Chelsea a réenclenché la marche avant avec brio devant Newcastle. Les Blues ont pris une sérieuse option sur la victoire avant la pause grâce à un doublé de Michy Batshuayi (31 et 44). "Quand j'ai une opportunité, je la saisis et je travaille tous les jours pour être là", a affirmé au micro de BT Sport l'attaquant belge, qui a failli quitter le club londonien durant le mercato hivernal.

L'ancien Marseillais a en effet sa chance alors que l'attaquant espagnol Alvaro Morata, touché au dos, était forfait. L'entraîneur des Blues Antonio Conte a dû aussi se passer de son gardien belge Thibaut Courtois (cheville) et du Brésilien Willian (cuisse).

Mais son équipe n'a pas donné l'impression de souffrir de ces absences. Le défenseur espagnol Marcos Alonso s'est même permis de corser l'addition pour les Magpies d'un beau coup franc enroulé du pied gauche (72).