Coupe Davis : Epreuve géorgienne pour l’équipe du Maroc de tennis

Le Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) abritera les 3 et 4 février courant la rencontre de Coupe Davis devant opposer l’équipe nationale du Maroc à la Géorgie pour le compte du premier tour de la zone Euro-Afrique, groupe 2.

Ces rencontres auront lieu en deux jours au lieu de trois auparavant.

Le premier jour sera réservé aux deux matchs de simple, tandis que le deuxième jour connaîtra le déroulement du match de double et ceux du simple.

A ce propos, Aziz Tifnouti, secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de tennis, a expliqué que ce changement concerne uniquement les matchs de la zone Euro-Afrique.

Le tirage au sort de la rencontre Maroc/ Géorgie aura lieu ce vendredi au Royal Tennis Club de Marrakech.

L’équipe nationale sera composée de Lamine Ouahab (592 ATP), Amine Ahouda (698 ATP), Soufiane El Mesbahi (1541 ATP) ainsi que Yassine Id Mbarek et Yassir Kilani. Le capitaine de l’équipe est Mehdi Tahiri.

La Géorgie sera représentée par Basilashvili Nicolaz (61e ATP), Tsivadze George (1084e ATP) et Metreveli Aleksandre. Le capitaine de l’équipe est Kvernadze Davis.

Pour ce qui est de l’organisation, Aziz Tifnouti, président du RTCMA a tenu à assurer que toutes les dispositions ont été prises pour que cette manifestation sportive se déroule dans les meilleures conditions, ajoutant que le fait d’organiser cet événement constitue une fierté et un honneur pour le club qui s’est distingué dans l’organisation de compétitions nationales et internationales.

En ce qui concerne les chances de nos tennismen, Aziz Tifnouti a déclaré que la Coupe Davis est une compétition à caractère particulier du fait que le plus souvent, le classement ATP des joueurs n’est pas le seul critère de réussite soulignant que la volonté et la persévérance de nos raquettes pourraient avoir le dernier mot.