Coopération entre la Chambre des représentants et la BNRM

Une convention de coopération entre la Chambre des représentants et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a été signée récemment dans le but de régir l'échange de documents et le traitement bibliographique, a annoncé lundi la BNRM.

Cette convention sert de cadre juridique au travail documentaire entre les deux institutions à travers l'utilisation des logiciels intégrés et index électroniques, tout en créant un lien électronique entre la BNRM et la bibliothèque de la Chambre des représentants, a indiqué la BNRM dans un communiqué.

Cette convention vient confirmer l'importance de la coopération entre les bibliothèques pour garantir l'information et moderniser sa gestion, et ce, dans l'objectif de permettre aux citoyens l'accès à l'action législative de la première Chambre du Parlement et à son actif documentaire.

En vertu de cet accord, signé par le secrétaire général de la chambre des représentants, Najib El Khadi et le directeur par intérim de la BNRM, Abdelilah Tahani, les deux institutions s'engagent à développer l'échange de livres pour enrichir l'actif des deux bibliothèques, échanger les expertises entre les bibliothécaires et organiser conjointement des conférences scientifiques et des événements culturels et intellectuels.

Conformément à ladite convention, la BNRM accompagnera le personnel de la bibliothèque de la chambre des représentants dans les techniques d'indexation, de description bibliographique et de digitalisation ainsi que pour prendre soin du patrimoine culturel, d'après le communiqué.

La convention permettra aussi l'échange de nouvelles publications dans différents domaines du savoir, particulièrement celles relatives aux sciences juridiques, politiques et économiques et celles portant sur l'éducation et l'enseignement.

Dans ce cadre, l'administration de la Chambre des représentants va enrichir les rayons de la BNRM par ses publications et décisions, ainsi que le recueil électronique complet du Bulletin officiel (E-bulletin officiel) relatif aux délibérations de la première Chambre du Parlement.

Aux termes de cet accord, signé lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des responsables et des cadres des deux institutions, sera créée une commission conjointe entre les administrations de la Chambre des représentants et de la BNRM, selon le communiqué.