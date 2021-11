Comment se développent les nouveau-nés dans un monde bouleversé par le Covid ?

Il y a 4,66 naissances dans le monde chaque seconde, soit 280 par minute ou un peu plus de 147 millions par an. Mais tous les nouveau-nés ne se valent pas. Certains bébés qui ont vu le jour peu avant ou pendant la pandémie marquent une forme de rupture avec leurs aînés.



Facteurs de stress

Si les études consacrées au développement de l'enfant prennent des mois et des années pour collecter des données et les analyser, des chercheurs américains ont d'ores et déjà observé des tendances sur la façon dont la pandémie a affecté les bébés nés au cours des deux dernières années. En cause, des facteurs de stress qui ont touché les parents et en particulier les mamans, dont l'insécurité alimentaire, l'isolement, la maladie ou encore la perte d’emploi. "Ce que nous savons, c'est que les bébés ne grandissent pas seuls. Ils sont vraiment influencés par les personnes qui s'occupent d'eux et par ce qui se passe dans leur contexte familial et social. Et je pense que les gens l'oublient souvent", soulignait sur le site northcarolinahealthnews.org, Rowena Mudiappa, assistante sociale au Duke Children's Primary Care Roxboro Road Clinic à Durham, une ville du nord-est de l'Angleterre.



Cathi Propper, chercheuse à l'Institut du développement de l'enfant Frank Porter Graham de l'Université de Caroline du Nord s’est également penchée sur le sujet. Elle et son équipe ont recueilli plusieurs données sur l'impact de la pandémie sur les nourrissons et les jeunes enfants, dans le cadre d’un projet de recherche en cours, lancé en 2018. Ce projet s'intéresse à "l'association entre la pauvreté et les fonctions exécutives dans la petite enfance". 230 enfants et leurs familles y ont participé. La moitié d’entre eux, avant le Covid-19, et l’autre moitié, après le début de la crise sanitaire.



Des niveaux de cortisol élevés

Certes, les résultats de l’étude ne sont pas encore publiés. Mais Cathi Propper et ses collègues ont déjà remarqué certaines tendances, après avoir mesuré le taux de cortisol, une hormone du stress sécrétée par les femmes enceintes, ainsi que le poids des bébés à la naissance. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les observations préliminaires n’invitent pas à l’optimisme. D’une part, car les niveaux de cortisol observés étaient plus élevés dans les échantillons prélevés sur les femmes enceintes pendant la pandémie. D’autre part, parce que les bébés nés pendant la pandémie avaient un poids inférieur à celui des bébés nés avant que le nouveau coronavirus ne mette le monde sens dessus dessous.



Ce n’est un secret pour personne. Pour bon nombre de parents, la pandémie a été source de stress non seulement en raison du chômage, mais aussi des problèmes financiers, de la fermeture des garderies, de l'éloignement des écoles, de l'isolement, du virus, mais encore de la pauvreté. D’ailleurs, au Royaume-Uni, une étude a révélé que les enfants issus de foyers socioéconomiques défavorisés ont subi davantage de retards dans leur développement cognitif, linguistique et social pendant la période de fermeture du Covid-19.



Par la force des choses, si la personne qui s'occupe d'un bébé est stressée, cela pourrait modifier ses comportements parentaux. "La littérature a montré qu'une parentalité plus sensible est vraiment l'une des choses les plus importantes pour le développement du nourrisson et du jeune enfant. Ainsi, si les parents sont très stressés, ils peuvent être moins sensibles ou moins réceptifs à leurs bébés", a déclaré Cathi Propper. Et d’ajouter : " Les parents peuvent même être encore plus néfastes. Malheureusement, il y a eu des augmentations de la maltraitance des enfants suite à un accroissement des frustrations quotidiennes. D’où une négativité élevée." Qui plus est en période de confinement où le télétravail n’était pas de tout repos pour les parents élevant plusieurs enfants, d’âges différents. Des parents dans l’impasse et sans possibilité de prendre une pause. S’éloigner des enfants afin de se ressourcer mentalement et s’aérer l’esprit.



Les bébés sont très résilients

Donc, l’influence des parents est capitale surtout quand le bébé est encore en bas âge. « Les premières années de la vie d’un enfant sont très importantes pour le développement du cerveau, car les connexions se forment entre les différentes régions du cerveau, et les enfants apprennent beaucoup par le langage et les interactions sociales », a expliqué Mme Propper avant de nuancer ses propos :"La bonne nouvelle est que les bébés et les tout-petits sont très résilients et très adaptatifs. Les enfants concernés vont certainement rattraper leur retard car je ne pense pas que ce sera un effet durable. Mais ce sera un processus difficile”.



A la lumière de ces éléments se pose inévitablement la question des enfants ayant des besoins spéciaux et leurs familles. D’après les chercheurs américains, la pandémie a été particulièrement difficile à vivre pour ces enfants dont les besoins particuliers peuvent être causés par de nombreux facteurs tels que les blessures à la naissance ou la génétique. Les services de soutien n’ont pu remplir leur rôle excepté en ligne et à distance. Par conséquent, les enfants en situation de handicap ont éprouvé énormément de difficultés à s’adapter à la situation. Une situation encore plus dramatique dans les pays à faibles revenus où les services d’aide et de soutien n’existent pas ou très peu.



En somme, la pandémie du Covid-19 n’a pas uniquement impacté l’économie ou le social, mais elle a eu des conséquences extrêmement néfastes sur les nouveau-nés. Assez en tout cas pour accorder toute l’attention qu’il se doit à des bébés qui en ont justement manqué.



Chady Chaabi