Clôture de la 11ème édition des colonies de vacances au profit des enfants d'Al Qods

La 11ème édition des colonies de vacances, organisée deux semaines durant par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit des enfants maqdessis sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a pris fin lundi à Rabat.

Parmi les activités organisées dans le cadre de la 11ème édition, figuraient, notamment la plantation de plants d'oliviers (symboles de la paix), d’origan (l'or vert de la Palestine) et d'une poignée de terre sainte d'Al Qods apportée par les enfants de la Palestine. L'activité symbolique avait pour objectifs d'inciter les jeunes à respecter la nature, l'équilibre écologique dans les communautés résidentielles, notamment à Al Qods, la Ville sainte à laquelle le Souverain, Président du comité Al Qods, accorde une importance extrême.

Un pavillon vert a été hissé lors de cette édition, baptisée "Edition SAR la Princesse Lalla Hasnaa", symbolisant le respect, la préservation de l'environnement et la sensibilisation des jeunes générations à ces principes, et ce en hommage à Son Altesse Royale qui joue un rôle de leadership dans ce domaine, ce qui a permis au Maroc de réaliser des avancées très importantes et de s'ériger en modèle sur les plans régional et continental.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur des Affaires générales et de la Communication à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui, a mis l'accent sur la portée symbolique de la plantation en terre de Rabat de plants d'oliviers et d'origan apportés par les enfants d'Al Qods qui illustre l'attachement des Marocains aux Maqdessis qui leur confient leurs plantes et leur terre, des Marocains qui ont toujours été à l'avant-garde de la défense d'Al Qods et du principe de son inviolabilité.

La 11ème édition des colonies de vacances au profit des enfants d'Al Qods s'est déroulée dans d'excellentes conditions, a été une réussite totale grâce au Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et a été marquée par la prééminence de la dimension environnementale, a affirmé M. Echarkaoui qui a fait savoir qu'à travers l'événement, les enfants maqdessis aspiraient à transmettre, aujourd'hui, un message essentiel selon lequel la protection et la défense d'Al Qods seront assurées, outre les processus politique, économique, diplomatique, par le biais de la préservation de son environnement et de son équilibre naturel.

Pour sa part, Maher Makarja, président de la délégation palestinienne au Maroc, a assuré que les colonies de vacances laissent, chaque année, de bons sentiments chez les enfants maqdessis, expliquant que l'accueil réservé aux enfants maqdessis n'est pas étranger à l'attention particulière que porte le Souverain à la Ville sainte et à sa population.

Le fait de baptiser cette édition du nom de SAR la Princesse Lalla Hasnaa revêt une extrême importance, eu égard aux efforts de Son Altesse Royale dans le domaine de la préservation de l'environnement, a relevé M. Makarja qui a fait remarquer que les enfants d'Al-Qods, garçons et filles âgés de 11 à 13 ans, ont apporté avec eux au Maroc des plants d'oliviers de la Ville sainte en guise de reconnaissance à l'action inlassable de Son Altesse Royale en faveur de la préservation de l'environnement, se félicitant de la participation efficace des enfants maqdessis et de leurs frères marocains à une kyrielle d'activités variées officielles ou ludiques tout au long des colonies de vacances.

Dans ce contexte, les enfants maqdessis, ayant pris part à cette édition et qui ont séjourné dans plusieurs villes marocaines telles Tanger, Tétouan, Casablanca, Rabat, ont exprimé leur fierté de se retrouver au Maroc et leur admiration pour le pays et le peuple marocain, tout en partageant avec le peuple marocain les joies de la célébration du 19ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône. Les enfants d’Al-Qods tiennent à partager avec les Marocains leur joie à l’occasion de l'événement, à travers notamment une exposition photographique intitulée "Al-Qods : le lieu le plus proche du ciel" et des spectacles du folklore marocain et palestinien.

Les enfants maqdessis ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI, Président du comité Al Qods, à travers l'appui à la résistance de la population d'Al Qods à travers la réalisation d'importants projets par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit des enfants qui en bénéficient dans les écoles, les centres culturels et sportifs, ainsi que les colonies de vacances chaque année au Maroc.

Aux locaux de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, une fillette maqdessie participant aux colonies de vacances a expliqué que les enfants d'Al Qods ont apporté avec eux des plants d'oliviers et d'origan de la Ville sainte, leurs possessions les plus précieuses, pour les planter en terre de Rabat. Il s'agit d'un geste symbolisant leur attachement au peuple du Maroc généreux et à leur terre bénie, consacrant les valeurs authentiques de leur culture palestinienne.

"Comme nos ancêtres vous ont confié jadis Al Qods et ses Lieux saints, les enfants maqdesssis vous confient, aujourd'hui, leurs arbres eu égard à l'intérêt porté dans votre bon pays à l'environnement", a déclaré l'enfant qui a noté que les enfants maqdessis ont compris, grâce aux activités environnementales intensives prévues par le programme de la 11ème édition des colonies de vacances au profit des enfants d'Al Qods, que la protection de la Ville sainte passe par la préservation de sa propreté.

En conclusion, les enfants d'Al Qods, auxquels des certificats et des prix ont été décernés en guise de récompense pour leur participation efficiente, ont appelé les organisations et les instances spécialisées à accorder de l'intérêt à l'environnement géographique dans le but de préserver Al Qods, capitale de la Palestine, de protéger sa terre et ses forêts, de mettre fin aux agressions israéliennes systématiques à Al Qods et de limiter leurs effets destructeurs sur son environnement naturel et sur les ressources hydriques.

La 11ème édition des colonies de vacances au profit des enfants d'Al Qods s’inscrit dans le cadre des activités sociales destinées à cette catégorie de la société maqdessie dans le sillage du Plan stratégique 2014-2018 de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui accorde une grande importance aux programmes et projets sociaux ayant un impact direct et palpable sur la population, notamment les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes en situation difficile.