Clap de fin pour la 12ᵉ édition du Festival international du cinéma et de la mer

La 12ᵉ édition du Festival international du cinéma et de la mer a pris fin, dimanche soir à Mirleft (province de Sidi Ifni) par une cérémonie de clôture célébrant les films primés dans les différentes catégories en compétition.



Dans la catégorie du court métrage de fiction, le Grand Prix a été décerné au film marocain "Tawanza" du réalisateur Rachid El Moukadem, alors que le jury a distingué d’une mention spéciale "Fading Candle" du réalisateur Ismaïl Aït Lahcen.



Dans la catégorie du film documentaire, le film tunisien "MERdum" de la réalisatrice Hazar Abbassi, a remporté le Grand Prix, tandis que le Prix du jury est revenu à "The Waves Path" de l’Egyptienne Omnia Fouad. Une mention spéciale a été attribuée au documentaire marocain "Al Hinta" d’Omar Killou.



Le Prix des films Oued Noun a, quant à lui, été attribué à "Rijal Allaz" du réalisateur Khalid Hammou. Le jury a également salué le documentaire "Achadda" du réalisateur Hassan Amir Essayed, et décerné son Prix spécial au film "The Kite" du cinéaste Hamza Jab.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Yuba Ouberka, a souligné que cette manifestation vise à ancrer la culture cinématographique et environnementale chez les jeunes, à travers des ateliers interactifs et des activités éducatives organisés dans divers établissements, contribuant ainsi à la promotion des potentialités touristiques de la région.



Le jury des différentes catégories comptait des professionnels venus du Maroc, du monde arabe, d’Afrique et d’Europe, illustrant la dimension internationale de l’événement.

25 courts métrages documentaires et de fiction représentant une dizaine de pays étaient en lice autour de la thématique centrale de la mer et de l’environnement.



Lors de la cérémonie de clôture, un hommage a été rendu à l’artiste Lahcen Serhani, ainsi qu’à plusieurs cadres administratifs locaux, en reconnaissance de leur contribution à la promotion de la scène culturelle et artistique dans la région.