Championnat D1 : Le HUSA à l’assaut du FUS

Le championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se poursuit ce week-end avec la 11e journée. Une autre occasion pour certains clubs de se ressaisir puisqu’au terme du premier tiers de l’exercice, leur compteur unités ne correspond pas à leurs inspirations et aux attentes de leurs supporters.

En dehors du report du match qui devait opposer le KACM au WAC à cause de la participation des Casablancais à la Coupe du monde des clubs et de la rencontre qui a eu lieu vendredi soir entre l’OCK et le MAT, les autres confrontations se joueront samedi et dimanche.

Ainsi, dès 15h de cet après-midi, l’IRT reçoit le RCOZ au Grand stade de Tanger. Un match équilibré entre deux équipes qui partagent la même place avec 12 points chacune et qui tenteront d’enregistrer un résultat positif pour se positionner parmi les équipes du haut du classement.

A 17h, le stade El Massira de Safi sera le théâtre de la rencontre qui opposera l’OCS au CAK. Les Safiots, malgré des hauts et des bas, occupent la 6e place avec 14 points et constituent souvent un test difficile pour leurs adversaires. Le CAK, équipe imprévisible, est capable de surprendre n’importe quelle formation même loin de ses bases.

Pour dimanche, le RAC reçoit le CRA au stade de l’Etoile de jeunesse à partir de 15h. Un match entre deux formations qui se cherchent encore. Toutefois, ce sont les locaux qui ont le plus besoin de la victoire en vue d’envisager le reste de l’exercice avec plus de sérénité.

A 17h, l’AS FAR reçoit la Renaissance de Berkane au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. La formation militaire part avec les faveurs des pronostics du fait de ses bons derniers résultats. La RSB, avant-dernière, avec 6 points, peine à retrouver son rythme d’antan, et une nouvelle défaite risque de compliquer les choses davantage.

A 19h, le Hassania d’Agadir reçoit le FUS au stade Adrar. Un match intéressant du fait que les deux équipes développent un jeu agréable, surtout les locaux, qui tenteront de poursuivre leur bonhomme de chemin en tête du peloton. Le FUS, 5e au classement avec trois matchs en retard a encore toutes les chances de rivaliser pour le fauteuil de leader.