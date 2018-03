Championnat D1 : La course aux premières places s’intensifie

La 20e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroule ce week-end avec des rencontres qui risquent de changer la donne au niveau du classement général. Une journée lors de laquelle, en dehors du Raja, toutes les équipes du peloton de tête ont la chance de jouer à domicile.

Ainsi, dans l’une des plus belles affiches de cette journée, le Hassania d’Agadir, troisième, reçoit au stade Adrar, à partir de 15h, le Raja de Casablanca. Un duel de haut niveau qui drainera certainement les grandes foules, pourvu que le fair-play soit au rendez-vous. Les locaux sont favoris mais une surprise n’est pas à exclure.

A la même heure, le stade municipal de Khénifra abritera la rencontre des mal lotis, le CAK et le RAC. 13èmes avec 18 points, les Khénifris tenteront de profiter de l’avantage du public et du terrain pour prendre de l’avance par rapport aux autres équipes du bas du tableau. De l’autre côté, les hommes de Mandoza, derniers au classement, n’auront pas droit à l’erreur, car une nouvelle défaite les enfoncera au fond du panier.

A 17h, l’Ittihad de Tanger reçoit au Grand stade le KACM. Occupant le fauteuil de leader et ayant le vent en poupe, les Tangérois n’auront d’yeux que pour les trois points qui les conforteront au classement général.

Les Marrakchis, motivés par leur dernière victoire loin de leurs bases, chercheront à rééditer le même exploit pour gagner la confiance de leur public.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le DHJ reçoit l’AS FAR à partir de 15h au stade El Abdi. Une rencontre importante pour les deux équipes qui ont perdu leurs derniers matchs à domicile, face respectivement au WAC et au KACM.

Les poulains de Talib, appelés à jouer les premiers rôles cette saison, tenteront de se racheter devant leur public, sauf que la tâche ne sera pas facile face à l’AS FAR qui cherche à récupérer sa place en haut du tableau.

A 15h toujours, au stade El Massira de Safi, l’Olympique local affrontera l’OCK. Une rencontre qui promet beaucoup vu les dernières prestations et les résultats enregistrés par les deux formations.

A 17h, le FUS reçoit la RSB au stade Moulay El Hassan de Rabat. Deux équipes qui occupent le milieu du tableau et qui cherchent à gagner davantage de places pour se rapprocher des leaders. Les locaux, irréguliers aussi bien au niveau des résultats que du jeu, ont besoin d’une victoire pour retrouver leur rythme de croisière. En face, la RSB tente d’occuper une place lui assurant une participation africaine.

A 19h, le WAC affronte le MAT au Complexe Mohammed V de Casablanca. Ayant retrouvé le goût de la victoire, les hommes de Benzarti viseront les trois points qui les rapprocheront du haut du tableau même si l’adversaire ne sera pas une proie facile.