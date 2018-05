Ceci intéresse l’EN : Le Portugal accroché, l’Iran défait

Le Portugal, sans son capitaine Cristiano Ronaldo, a débuté timidement sa série de matches de préparation pour le Mondial-2018 en Russie avec un match nul face à la Tunisie également mondialiste (2-2), lundi à Braga.

Après leur cuisante défaite fin mars à Genève face aux Pays-Bas (3-0), les champions d'Europe en titre ont voulu relever la tête mais leur performance a été marquée par plusieurs sauts de concentration.

Pour cette rencontre, le sélectionneur Fernando Santos a décidé d'effectuer moins de changements et de faire confiance à ses cadres même si beaucoup d'entre eux ont connu une saison marquée par un temps de jeu réduit.

Ronaldo, absent après avoir gagné la cinquième Ligue des champions de sa carrière avec le Real Madrid samedi contre Liverpool (3-1), c'est André Silva qui a mené l'attaque lusitanienne.

A l’issue de cette rencontre, le sélectionneur portugais Fernando Santos a déclaré : "Le résultat n'a pas été bon, nous voulions gagner cette rencontre et pour moi un match nul ne sera jamais un bon résultat. En première période, nous avons complètement dominé le match en étant rapides en attaque et en faisant bien circuler le ballon. Après le 2-0 nous avons fait plus d'erreurs et quand la Tunisie a réduit le score nous aurions dû être plus agressifs, c'est un problème récurrent. Nous avons toujours été très forts sur le plan défensif il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui nous avons lâché les marquages et ça je n'en suis pas content."

Par ailleurs, l’équipe d’Iran, premier adversaire de la sélection marocaine aux phases finales du Mondial, s’est inclinée, lundi au stade Basaksehir Fatih Terim à Istanbul, devant son homologue turque sur le score de 2 à 1.