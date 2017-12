Casey Danielson s’adjuge la 6ème édition de Lalla Aïcha Tour School de golf

L'Américaine Casey Danielson a dominé le classement final du Lalla Aicha Tour School, épreuves des qualifications pour la saison 2018 du Ladies European Tour disputées aux parcours des Golfs d’Amelkis et du Palm Golf Ourika à Marrakech sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, annonce vendredi l'Association du Trophée Hassan II de golf (ATH).

Danielson termine leader après avoir signé un cinquième tour de 70 soit un score total de 346 (-14) pour s'imposer en play-off contre la Française Manon Mole 2e suivie de l’Espagnole Carmen Alonso.

La Marocaine Maha Haddioui a obtenu cette année la catégorie 9B du ranking, ce qui lui donne accès à la quasi-totalité des tournois de la saison 2018, fait savoir l'ATH dans un communiqué parvenu à la MAP. A l'issue de la finale, des prix ont été remis aux joueuses titrées par Lalla Zoubida et Lalla Noufissa, filles de Feue SAR la Princesse Lalla Aïcha, en présence du vice-président délégué de l'ATH, Mustapha Zine.

"Fruit d’un partenariat entre l’ATH que préside SAR le Prince Moulay Rachid et le tour européen féminin, le Lalla Aïcha Tour School est une étape importante du calendrier", rappelle l'ATH ajoutant que les 25 premières bénéficient d’une pleine catégorie pour jouer tous les tournois de la saison et que les joueuses classées 26ème et 60ème bénéficient d’une catégorie partielle.