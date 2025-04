CSEFRS : Passation de pouvoirs entre Habib El Malki et Rahma Bourqia

La cérémonie de passation de pouvoirs entre M. Habib El Malki et Mme Rahma Bourqia, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommée présidente du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), s’est déroulée jeudi au siège de cette institution constitutionnelle.



Cette nomination Royale illustre le souci constant de Sa Majesté le Roi de doter cette institution de compétences nationales hautement expérimentées, à même de garantir l'accomplissement de ses missions stratégiques en matière de réforme du système national de l’éducation et de la formation, indique un communiqué du CSEFRS.



Elle reflète également la Vision Royale visant à renforcer le rôle du CSEFRS en tant qu’espace de dialogue, d’évaluation et de prospective, contribuant ainsi à l’élaboration de politiques nationales alignées sur les enjeux de développement durable et les défis contemporains, tant au niveau national qu'à l'échelle internationale, ajoute la même source.