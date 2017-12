CR7 : Un collectionneur de Ballon d’or

Une saison pleinement réussie pour Cristiano Ronaldo qui s’est adjugé pour la cinquième fois le Ballon d’or, égalant par la même le record de son grand rival, le joueur argentin du Barça, Lionel Messi.

Une consécration amplement méritée pour l’international portugais qui a tout ravi avec le Real Madrid dont la plus prestigieuse des épreuves la Ligue des champions où il a été des plus déterminants avec dix buts à la clé.

Fier de son cinquième trophée personnel, CR7 ne trouve aucune gêne à affirmer: «Je suis déjà entré dans l'histoire du foot, pas seulement en gagnant ce Ballon d'or. J'y étais déjà entré en remportant un Ballon d'or, puis deux, trois, quatre, cinq: maintenant c'est normal que je rentre dans l'histoire comme joueur qui l'a le plus remporté. Je suis donc très content, c'est un moment très particulier pour moi. Je n'aurais jamais cru que ce soit si beau, même pas en rêve ».