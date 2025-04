CPS de l’UA : La Position Africaine Commune sur l'Architecture de Consolidation de la Paix des Nations Unies adoptée à l'unanimité sous présidence marocaine

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), a adopté récemment à l'unanimité sous la présidence marocaine durant le mois de mars, la Position Africaine Commune (PAC) sur l'Architecture de Consolidation de la Paix (PBAR) des Nations Unies, marquant une étape significative dans la définition du discours mondial sur la consolidation de la paix, en amont de la révision de cette Architecture, qui aura lieu cette année à New York.



Cette Position Africaine Commune, basée sur un consensus africain, élaborée à travers de vastes consultations et reflétant la voix unifiée du continent africain, répond au besoin critique de renforcer l'approche des Nations Unies en matière de consolidation et de maintien de la paix. Le PBAR, mandaté par l'Assemblée Générale des Nations Unies tous les quatre ans, offre une opportunité cruciale d'évaluer l'efficacité de l'architecture de consolidation de la paix existante, d'identifier les lacunes et les opportunités, et de formuler des recommandations pour son amélioration.



La PAC se concentre sur le renforcement des composantes essentielles de l'architecture de consolidation de la paix des Nations Unies, à savoir la Commission de Consolidation de la Paix (CCP), le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) et le Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix (PBSO). Elle met en avant notamment l'approche du Triple Nexus – liant la paix, la sécurité et le développement – une vision stratégique constamment défendue par le Royaume pour pérenniser la paix et la sécurité en Afrique, comme en témoigne la Conférence de Tanger sur le nexus entre la paix, la sécurité et le développement, organisée en 2022.



Présidant cette session, Mohamed Arrouchi, Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA, avait souligné l'importance stratégique de donner la priorité aux domaines thématiques clés pour l'Afrique, notamment le changement climatique, l'intelligence artificielle et le renforcement des capacités, dans le cadre du PBAR.

Pour sa part, le Commissaire de l’UA à la Paix et la Sécurité, l’Ambassadeur Bankole Adeoye, a exprimé sa profonde gratitude au Maroc pour son leadership exemplaire dans ce domaine thématique important.



Il a souligné que cette Position Africaine Commune illustre la forte volonté politique du continent de parler d'une seule voix sur les questions de paix et de sécurité.

A noter que le Maroc, en tant que Vice-Président de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations Unies, joue un rôle central dans la mise en œuvre de l'agenda de consolidation de la paix au sein du système des Nations Unies et de l'Union africaine.



L'adoption de cette Position Africaine Commune, sous la présidence du Royaume du Maroc, permettra au Groupe Africain à New York de commencer le processus de négociation de la résolution sur le PBAR sur une base solide et consensuelle.