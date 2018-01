CHAN 2018, c’est parti ! Epreuve mauritanienne d’entrée pour le Onze national

C’est ce soir que s’ouvrira, au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le bal de la cinquième édition du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2018) avec la participation de seize sélections réparties sur quatre poules.

Le match d’ouverture de ce tournoi mettra aux prises à partir de 19h30 le Onze national avec son homologue mauritanien pour le compte de la première journée du groupe A. Sur le papier, tout porte à croire que ce sera une confrontation dans les cordes des joueurs nationaux qui avaient surclassé auparavant en amical cette même formation mauritanienne à Marrakech par 4 buts à 2.

Sur la pelouse, les partenaires d’Abdelilah Hafidi sont sommés de confirmer leur statut de favoris et d’aborder la compétition avec un résultat positif qui leur permettrait d’envisager la suite du concours sous de bons auspices.

Pour ce CHAN, le sélectionneur national Jamal Sellami a jugé bon, en dépit de certaines critiques, de ne pas faire de grands chamboulements au sein de l’effectif, reconduisant pratiquement tous les éléments qui étaient là depuis deux ans et arguant qu’il s’agit d’une «liste équilibrée». Les joueurs retenus, pour leur part, se disent tous décidés à réussir pleinement ce championnat qui, dans un premier temps, devait avoir lieu au Kenya avant d’être délocalisé par la CAF au Maroc.

Pour préparer ce rendez-vous, l’équipe nationale est entrée en concentration depuis fin décembre à Rabat, stage ponctué par deux matches tests remportés au détriment de l’EN des locaux du Cameroun (3-1) et des amateurs du Chabab de Mohammedia (2-0).

Deux matches qui ont permis de booster le moral du groupe et d’affûter les réglages nécessaires avant le jour J. A cet effet, Jamal Sellami s’est montré confiant lors de ses sorties médiatiques, faisant savoir que «loin de mettre la pression sur les joueurs, la qualification au Mondial-2018 en Russie et le sacre du WAC en Ligue des champions constituent une motivation pour les joueurs afin de s’appliquer au maximum et garnir le palmarès des exploits par un nouveau sacre». Avant d’ajouter à propos des matches de poules: «Nous aurons affaire à des adversaires ambitieux qui ne manqueront pas de donner le meilleur d’eux-mêmes et c’est à nous d’être fin prêts pour aller le plus loin possible dans ce CHAN».

Pour Jamal Sellami, la présence du public en grand nombre, ce qui n’est pas évident faut le reconnaître, au Complexe Mohammed V revêt une grande importance dans la mesure où elle permettra aux joueurs de se surpasser et d’atteindre l’objectif escompté. Ce qui est sûr, d’après le sélectionneur, «c’est que cette équipe nationale a l’occasion d’écrire l’histoire», en faisant mieux que lors des précédentes éditions, sachant que la meilleure performance nationale reste un match de quart de finale perdu contre le Nigeria, et ce lors de l’édition sud-africaine de 2014.

Il y a lieu de signaler que le deuxième match du groupe A aura lieu dimanche à 14h30, toujours au Complexe Mohammed V, et opposera la Guinée au Soudan. Quant aux prochaines rencontres de l’EN, elles seront contre la Guinée et le Soudan respectivement les 17 et 21 janvier.

Comme précité, seize sélections prennent part à ce CHAN 2018. Hormis les équipes du groupe A, celles de la poule B, à savoir la Côte d’Ivoire, la Namibie, la Zambie et l’Ouganda se produiront à Marrakech, alors que les protagonistes du groupe C, la Libye, la Guinée Equatoriale, le Nigeria et le Rwanda seront les hôtes de la ville de Tanger. Le Grand stade d’Agadir abritera, lui, les matches du groupe D qui renferme les formations de l’Angola, du Burkina Faso, du Cameroun et du Congo.