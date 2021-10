Boughaleb El Attar lauréat du Prix Emilio Castelar en Espagne

L’ambassadeur du Maroc à Cuba, Boughaleb El Attar, s’est vu décerner, vendredi à Séville, le Prix Emilio Castelar, en reconnaissance de sa contribution à l’entente entre le Maroc et l’Espagne.



Le Prix Emilio Castelar est attribué par l’Association progressiste espagnole, dont le jury a souligné l’apport de Boughaleb El Attar à cette entente en sa qualité «d’intellectuel, de grand hispaniste et de diplomate».



Le diplomate marocain est l’un des lauréats internationaux de ce Prix qui récompense les personnalités qui se sont distinguées par leurs actions en faveur des libertés et du progrès des peuples.



Parmi les précieuses contributions de Boughaleb El Attar à l’entente entre le Maroc et l’Espagne, figure sa participation à la création du Club des amis du Maroc au moment où il occupait le poste de conseiller politique à l’ambassade du Maroc à Madrid.



Etant retenu par ses fonctions à La Havane, et de ce fait dans un discours prononcé en son nom lors de la remise du Prix, Boughaleb El Attar a rappelé «l’histoire féconde» que partagent le Maroc et l’Espagne, deux pays qui ont «l’obligation d’avancer, main dans la main, pour dépasser les écueils et consolider les liens bilatéraux» au bénéfice des deux peuples.



« Entre Marocains et Espagnols (…), il y a davantage de points qui nous rapprochent, que de différends qui nous séparent, c’est pourquoi nous sommes appelés à jouer le rôle de passerelle » entre deux continents séparés par le Détroit de Gibraltar, a souligné Boughaleb El Attar.



« En tant que socialiste (USFP), El Attar a été membre élu local à Casablanca et également député (de l’USFP) au Parlement marocain, dont la majorité a soutenu le gouvernement progressiste présidé par Abderrahmane El Youssoufi (1998-2002), décédé récemment, avec qui il collaborait étroitement au Parlement, étant de fait son «bras droit», a écrit le journaliste et historien, Rafael Guerrero Moreno, dans un article publié récemment dans le journal El Correo de Andalucia.



Et ce journaliste de préciser : «Boughaleb El Attar est actuellement un diplomate prestigieux qui représente le Royaume du Maroc en tant qu'ambassadeur à Cuba depuis juin 2018, bien qu'auparavant, pendant 8 ans, il ait effectué un travail important à l'ambassade du Maroc en Espagne en tant que conseiller politique». En fait, le diplomate marocain, selon Guerrero Moreno, avait consenti des efforts pour l'amélioration des relations bilatérales entre Rabat et Madrid, «dont l'un des résultats les plus palpables a été son projet de promouvoir la création du Club des Amis du Maroc en Espagne, établi en janvier 2015, dans un lieu si emblématique comme le Congrès des députés à Madrid ».



Créés en 2009, les Prix Emilio Castelar reconnaissent chaque année des personnes, des entreprises, des institutions et des organisations ayant une trajectoire en faveur de l’engagement social, du progrès des peuples, de la défense des libertés et des droits humains.



I.E