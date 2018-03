Bouffée d’oxygène pour le MAT

La Renaissance de Berkane (RSB) s’est imposée à domicile face au Chabab Atlas Khénifra (CAK) par 2 buts à 1, samedi soir en match de la 19ème journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

Salman Ould El Haj a ouvert le score pour les Berkanis à la 20ème minute du jeu, avant que Lahcen Akhmiss ne double la mise trois minutes plus tard. Deux minutes après le break, Hicham Marchad a réduit le score pour les Zianis.

La RSB rejoint l’AS FAR (18 matchs) à la cinquième position avec 28 points, alors que le CAK (18 points) est treizième, ex-aequo avec Rapide Oued Zem qui s’est incliné, tôt dans l’après-midi, face au Moghreb de Tétouan (0-1).

L'unique réalisation des locaux a été inscrite par Walid khaldouni à la deuxième minute du temps additionnel de la rencontre.

Cette victoire permet au MAT (13 points) de quitter la position de lanterne rouge.

L’autre match avancée pour cette soirée, devant opposer le Difaâ d’El Jadida au Wydad de Casablanca a été reporté au lendemain en raison du mauvais état de la pelouse et du manque de visibilité du traçage du terrain El Abdi.

Cette rencontre devait avoir lieu donc hier en plus des quatre autres matches prévus initialement dimanche, à savoir CRA-FUS, RAC-OCS, OCK-HUSA et ASFAR-KACM.