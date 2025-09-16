Botola Pro D1: Le MAS réussit son entrée en lice

-
Driss El Jabli (43e) et Soufiane Benjdida (80e) ont inscrit les buts de la victoire du MAS, sachant que la Renaissance de Zemamra a raté l'occasion d'ouvrir le score dès la 13e minute, après le penalty raté par Zakaria Bahro.
Dans l'autre match de cette journée programmé dimanche, le Difaa d'El Jadida a concédé un nul blanc (0-0) face au COD Meknès, au stade Ahmed Choukri à Zemamra.