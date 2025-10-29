Nawal El Moutawakel reçoit le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe

La vice-présidente du Comité international olympique (CIO), Nawal El Moutawakel, a reçu le Prix Nord-Sud décerné par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, pour l’initiative visant à soutenir la participation des réfugiés aux Jeux olympiques et paralympiques, en reconnaissance de ses contributions "remarquables à la promotion de l’inclusion, de l’égalité des droits et du rôle fédérateur du sport".



Ce prix a été attribué à une initiative conjointe du CIO, de la Fondation pour l’équipe olympique des réfugiés, du Comité paralympique international, ainsi qu’aux sportives Cindy Ngamba et Zakia Khudadadi, qui ont marqué l’histoire en devenant les premières athlètes des équipes olympique et paralympique des réfugiés à remporter une médaille.



Le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe, dans sa 30e édition, a également été remis à Miguel Ángel Moratinos, Haut-Représentant des Nations unies pour l’Alliance des civilisations, en hommage à sa longue carrière diplomatique et à ses contributions majeures à la promotion d’une culture de paix, du dialogue interculturel et interreligieux, du vivre-ensemble et du respect de la diversité.



La cérémonie de remise des prix s’est déroulée mercredi au siège du Parlement portugais, en présence de personnalités du monde politique, économique, artistique et médiatique, sous la présidence du chef de l’Etat portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, et du Président de l’Assemblée de la République, José Pedro Aguiar-Branco.



Décerné chaque année depuis 1995 à deux lauréats (personnalités, militants, acteurs institutionnels ou organisations), ce prix prestigieux distingue un engagement exceptionnel et continu en faveur du renforcement de la solidarité et du partenariat entre le Nord et le Sud.



Dans son allocution, le Président portugais a souligné que l’attribution du prix au CIO représenté par Nawal El Moutawakel, au Comité paralympique international représenté par Leila Marques, ainsi qu’à Cindy Ngamba et Zakia Khudadadi, consacre le rôle du sport en tant que passerelle entre les peuples et vecteur de paix et d’humanité, notamment à travers les initiatives en faveur des athlètes réfugiés.



Il a également estimé que l’hommage rendu à Miguel Ángel Moratinos reflète la reconnaissance d’un parcours engagé en faveur du dialogue entre civilisations et de la défense des valeurs de pluralisme et de compréhension mutuelle, affirmant que "le monde a aujourd’hui plus que jamais besoin de paix, et que le dialogue et la solidarité entre le Nord et le Sud constituent la voie privilégiée pour relever les défis globaux".



De son côté, le Président de l’Assemblée de la République, José Pedro Aguiar-Branco, a souligné que ce rendez-vous annuel est devenu un moment fort de l’institution législative, mettant à l’honneur les valeurs fondatrices des démocraties, notamment le respect des droits humains et de l’Etat de droit.



Pour sa part, Francesca Camilleri Vettiger, présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, a rappelé que la coopération Nord-Sud est « plus que jamais indispensable » face aux défis mondiaux actuels, soulignant le rôle central du Centre dans la mise en réseau des gouvernements, parlements, sociétés civiles et citoyens autour d’objectifs communs de solidarité et de dignité humaine.



Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, a pour sa part salué l’engagement de Miguel Ángel Moratinos pour la paix et le dialogue, tout en rendant hommage à l’action de la Fondation de l’équipe olympique des réfugiés, du CIO et du Comité paralympique international, qui œuvrent à promouvoir l’inclusion et la dignité à travers le sport.



Parmi les précédents lauréats du Prix Nord-Sud figurent notamment l’ancien Président portugais Jorge Sampaio, la Reine Rania de Jordanie, Luiz Inácio Lula da Silva, Boris Tadić, Mary Robinson, ainsi que Kofi Annan et Suzanne Jabbour.

