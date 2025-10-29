Hommage à Bruxelles aux champions du monde U20 Maamar et Tajaouart

Le Consulat général du Maroc à Bruxelles a organisé, jeudi, une cérémonie en hommage aux deux internationaux marocains U20, Ali Maamar et Anas Tajaouart, sacrés champions du monde au Chili.



La cérémonie s'est déroulée en présence du sélectionneur de l’équipe nationale U20, Mohamed Ouahbi, de jeunes du club d’Anderlecht où évoluent Maamar et Tajaouart ainsi que de nombreux membres de la communauté marocaine établie en Belgique.



Elle a été l’occasion de mettre en lumière le parcours exemplaire et exceptionnel des deux talents marocains, symboles de la réussite, de la persévérance et de la fierté de la jeunesse marocaine à l’étranger.



Dans une déclaration liminaire, le Consul général du Maroc à Bruxelles, Hassan Touri, s’est dit heureux de célébrer les deux champions du monde qui ont "porté haut les couleurs du Maroc" lors du Mondial U20 au Chili, soulignant que leur réussite sportive constitue "une source d’inspiration et de fierté" pour l’ensemble des Marocains qui ont vibré à l’unisson en voyant le football national atteindre le sommet mondial.



Pour sa part, le coach Mohamed Ouahbi a tenu à adresser aux jeunes présents un message empreint d’encouragement et de motivation, les appelant à toujours croire en leurs rêves, à travailler dur et avoir confiance en soi.



"Le football est avant tout une école de passion, de travail et de persévérance. Que ce soit dans le sport, à l’école ou dans la vie, il faut constamment se donner les moyens, garder la foi et rester passionné", a-t-il souligné.



Les deux champions du monde, Ali Maamar et Anas Tajaouart, ont, à leur tour, exprimé leur fierté et leur gratitude pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé au Consulat général du Maroc à Bruxelles, se disant honorés d’avoir contribué à cette épopée historique du football marocain.



"Rien ne remplace le travail, les sacrifices et la persévérance. Chaque jour compte, que ce soit dans le football ou à l’école", ont-ils affirmé, précisant que leurs rêves d’enfants sont devenus réalité grâce à la foi, la discipline et à l’effort constant.



Le Maroc a marqué l’histoire du football mondial en remportant, pour la première fois, la Coupe du monde U20 disputée au Chili. Portée par une génération talentueuse et disciplinée, l’équipe marocaine s’est distinguée par son jeu collectif, sa solidité défensive et son esprit combatif.