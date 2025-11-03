Le Tour international de la Marche Verte à moto fait escale à Guelmim

Les participants au 13e Tour international de la Marche Verte à moto ont rallié, dimanche, Guelmim, point d'arrivée de la deuxième étape reliant Agadir à cette ville, après avoir bouclé la première étape entre Rabat et Agadir.



Organisé par le Club Royal Motos, du 31 octobre au 10 novembre, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Tour réunit 120 motards venus du Maroc et de plusieurs pays, tels que l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Koweït, la Jordanie, les Etats-Unis, la France, la Belgique et le Mexique.



Cette manifestation sportive, organisée dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, ambitionne de raviver les valeurs de patriotisme et de solidarité, en mettant en lumière les atouts économiques et touristiques du Maroc, en particulier ceux de ses provinces du Sud.



Dans une déclaration à la presse, le président du Club Royal Motos, Hicham Bennani, a souligné le caractère exceptionnel de cette édition, qui coïncide avec le cinquantenaire de la Marche Verte et l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité concernant le Sahara marocain.



"Cette édition, marquée par la participation de motards venus du Maroc et d’ailleurs, vise avant tout à mettre en avant la Cause nationale et à promouvoir l’image du Maroc, notamment celle de ses provinces du Sud," a-t-il ajouté.



A cette occasion, le coup d’envoi de la troisième étape reliant Guelmim à Laâyoune a été donné par le Wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed NajemAbhai à Guelmim.



Le Tour devait se poursuivre lundi avec la quatrième étape Laâyoune-Dakhla, avant d’entamer le retour vers Rabat à partir du 7 novembre. Le parcours comprend une étape de Dakhla à Laâyoune le 7 novembre, suivie de Laâyoune à Guelmim le 8 novembre, de Guelmim à Marrakech le 9 novembre, pour se conclure par l’étape finale Marrakech-Rabat le 10 novembre.