Voile : Série de manifestations sportives “de M'Diq à Dakhla” en commémoration du 50ème anniversaire de la Marche Verte

La Fédération Royale marocaine de voile (FRMV) organise, en novembre prochain dans plusieurs villes du Royaume, une série de manifestations sportives, en commémoration du cinquantenaire de la Marche Verte, sous le thème: "La Voile célèbre les 50 ans de la Marche Verte: de M'Diq à Dakhla".



Initiées en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, ces manifestations sportives consistent en des régates, rallyes et animations maritimes organisés par les clubs affiliés à la Fédération "pour commémorer cet événement historique dans un esprit de fête, de mémoire et de performance", indique la FRMV dans un communiqué.



Dans ce cadre, à M'Diq, le Royal Yacht Club organise les 5 et 6 novembre, la 35ème Coupe d'Al Massira, un rendez-vous qui rassemble les jeunes navigateurs dans les classes Optimist, ILCA 4 et ILCA 6, a fait savoir la Fédération.

A Mohammedia, ajoute la même source, l'Association sportive du Yacht Club du Maroc tiendra, le 6 novembre, sa Régate Statutaire de Voile, réunissant les catégories ILCA et Optimist.



La ville d’Agadir prendra le relais, les 6 et 7 novembre, avec une série de régates organisées par le Yacht Club d'Agadir, mettant à l'honneur les jeunes navigateurs en Optimist et les équipages des Catamarans.



La célébration se poursuivra ensuite à Tarfaya, les 5 et 6 novembre, en réunissant des compétiteurs en Optimist débutants et confirmés, "pour apprentissage et compétition", selon le communiqué.



La Province de Tarfaya abritera également la 3ème édition du Rallye de l'Amitié maritime Lanzarote-Tarfaya, du 14 au 16 novembre, à l’initiative de l'Association Tarfaya des sports nautiques.



Enfin, la ville de Dakhla abrite, les 7 et 8 novembre, sous l'égide de l'Association Lagon Dakhla pour le Développement du Sport et de l'Animation culturelle, le DownWind de la Mémoire, consacré aux disciplines Drifter et Wingfoil.



"A travers cette initiative, la Fédération Royale marocaine de voile exprime son attachement à la mer en tant qu'espace de mémoire et de cohésion nationale, et réaffirme sa mission de promouvoir la voile comme sport éducatif, inclusif et porteur de valeurs universelles", souligne la Fédération.



Et de conclure que "cette traversée symbolique, de M'Diq à Dakhla, illustre la diversité et la vitalité du mouvement nautique marocain, mais aussi la capacité du sport à rassembler toutes les générations autour d'un idéal commun: celui d'un Maroc uni, fort et tourné vers l'avenir".