Victoire kenyane au Semi-marathon international de Laâyoune

Lundi 3 Novembre 2025

Le Kényan Keter Robert et sa compatriote Chepkoech Faith ont remporté, dimanche, la 25e édition du semi-marathon international de Laâyoune, un événement sportif placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé dans le cadre des festivités célébrant le 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Le coureur kényan a parcouru les 21 km de l'épreuve en 1h 00mn 21s, devançant ses compatriotes KipkoechKosgei Barnabas (1h 01mn 34s) et Dennis Kipkemboi (1h 02mn 02s).
Chez les dames, Cherop Nancy s’est imposée en 1h 09mn 37s, suivie de Chepkoech Faith (1h 11mn 54s) et de la Marocaine KaltoumBouaasayria (1h 12mn 11s).

Initiée par le club ChababSakia El Hamra d’athlétisme, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA) et de la Ligue régionale d’athlétisme, avec le concours de plusieurs partenaires, cette manifestation sportive a tenu toutes ses promesses, grâce à une participation massive d’athlètes venus de divers pays.

Deux courses parallèles ont également été organisées pour les jeunes de moins de 16 ans sur une distance de 3 km, ainsi qu’une autre de 5 km destinée aux élèves et étudiants des instituts et des établissements universitaires, dans le but d’encourager la pratique de l’athlétisme et de rapprocher le sport des jeunes générations.

Au terme de cette compétition, des prix ont été remis aux vainqueurs, en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, ainsi que de plusieurs élus et consuls généraux de pays arabes et africains accrédités à Laâyoune.

