Dimanche 2 Novembre 2025

L'OM rassure sur l'état de santé de Nadir
L'Olympique de Marseille (OM) a donné, jeudi, des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de son milieu de terrain marocain Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu jeudi lors du match contre Angers.

"Son état de santé est bon, et il demeure actuellement en observation pour la poursuite de ce bilan", a indiqué le club de Ligue 1 dans un communiqué médical.

Affirmant que le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident, l'OM explique que "dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales".
 
Le club phocéen a assuré que par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet.
Remplaçant lors du duel entre l'OM et Angers (2-2) en 10e journée de Ligue 1, le joueur de 22 ans s’est écroulé au niveau de la ligne médiane alors qu’on disputait la 87e minute de jeu.
 

Tags : Bilal Nadir, état de santé, OM

