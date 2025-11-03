Calcio : L'Inter et l'AC Milan reviennent sur les talons de Naples

L'Inter Milan qui arrache la victoire à Vérone (2-1), l'AC Milan qui calme la Roma (1-0): le Championnat d'Italie a été complètement relancé dimanche, les quatre premiers se tenant désormais en un point.



Attention à l'embouteillage en tête de la Serie A !



Naples reste leader (22 pts), mais le champion en titre, tenu en échec à domicile par Côme (0-0) samedi, n'a qu'une longueur d'avance sur l'Inter Milan, l'AC Milan et l'AS Rome.

Après un premier mois compliqué, l'Inter tutoie à nouveau les sommets grâce à son laborieux mais précieux succès à Vérone.



Contre l'Hellas, toujours sans victoire cette saison et coincé à la 18e place, les Nerazzurri ont ouvert la marque dès la 16e minute avec un but superbe de Piotr Zielinski. Dans une combinaison travaillée "une seule fois" à l'entraînement, a assuré Zielinski, le milieu polonais a repris d'une volée limpide à l'entrée de la surface de réparation un corner tendu d'Hakan Calhanoglu (1-0).



Mais les vice-champions d'Europe 2025, toujours privés de Marcus Thuram, se sont fait surprendre par un tir lointain de Giovane (1-1, 40e).



La seconde période, disputée sous la pluie, a perdu en intensité, jusqu'à ce que l'Inter s'impose dans le temps additionnel grâce à un centre de NicoloBarella repoussé dans son propre but par Martin Frese (90e+3).



"C'est le genre de match qui est plus facile à perdre qu'à gagner, on s'en sort bien, ce groupe a encore montré son caractère", a analysé Cristian Chivu dont l'équipe pointait en 11e position après la troisième journée.



Maignan détourne un penalty



Après cette sixième victoire lors des sept dernières journées, l'Inter est passé de la troisième à la deuxième place mais est marqué de près par son grand rival milanais.



A San Siro, l'AC Milan a passé une sale première demi-heure face à un club de la Roma offensif et séduisant qui s'est créé trois occasions nettes par Bryan Cristante (2e), Wesley (13e) et Paulo Dybala (16e), mais a buté sur Mike Maignan ou manqué de précision.



Le Milan a fini par sortir de l'étreinte romaine et a pris l'avantage sur un contre parti de sa surface de réparation, accéléré par Rafael Leao, intenable, et conclu par AleksandarPavlovic à la réception du centre en retrait de son coéquipier portugais (39e).



Les Rossoneri, encore privés d'Adrien Rabiot et de Christian Pulisic, ont poursuivi leur domination, sans concrétiser à l'image de Leao, dont la reprise à bout portant a été miraculeusement sauvée sur sa ligne par Mario Hermoso (68e).



Cela aurait pu leur coûter cher quand la Roma a obtenu un penalty pour une main de Youssouf Fofana dans sa surface, mais Maignan a détourné la tentative de Dybala avec un spectaculaire plongeon (81e).



"Ce sont trois points importants, le résultat du travail d'une belle équipe (...) Mais il faut garder la tête sur les épaules, pas s'emballer", a prévenu Maignan.



La Fiorentina, elle, est en crise après sa défaite à domicile face à Lecce (1-0), un rival direct pour le maintien. Avec quatre points après dix journées (4 nuls, 6 défaites), jamais la Viola, 19e, n'avait aussi mal débuté une saison de Serie A.



Raccompagné aux vestiaires par des sifflets nourris, Stefano Pioli pourrait rapidement faire les frais de ce désastre, quatre mois seulement après son arrivée.



Ligue des champions

Ci-dessous le programme des matches, prévus ce soir, de la 4ème journée de la phase de ligue de la Ligue des champions UEFA :

Mardi à 18h45

Naples-Eintracht Francfort

Slavia Prague-Arsenal

Mardi à 21h00

Atletico Madrid-Royal Union SG

Bodo/Glimt-Monaco

Juventus-Sporting

Liverpool-Real Madrid

Olympiacos-PSV

PSG-Bayern

Tottenham-FC Copenhague.