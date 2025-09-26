Botola Pro D1 "Inwi" : Victoire de l’Olympique Dcheira face au Kawkab de Marrakech

L’Olympique Dcheira s’est imposé face au Kawkab de Marrakech sur le score de 2 buts à 1, samedi en match de la troisième journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé au Grand stade d’Agadir.



Les visiteurs ont ouvert le score par le biais de Hamza El Janati (45+2e), avant que Reda Abardi n’égalise pour les locaux (47e). Ayoub Benaddi a creusé l’écart en transformant un penalty (71e).



Cette victoire permet à l’Olympique Dcheira de grimper provisoirement à la 3e place au classement avec 4 unités, tandis que l’équipe de la ville ocre, qui reste sur trois défaites consécutives, est lanterne rouge (0 pt).

