Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Botola Pro D1 "Inwi" : Victoire de l’Olympique Dcheira face au Kawkab de Marrakech

Mardi 30 Septembre 2025

Botola Pro D1 "Inwi" : Victoire de l’Olympique Dcheira face au Kawkab de Marrakech
Autres articles
L’Olympique Dcheira s’est imposé face au Kawkab de Marrakech sur le score de 2 buts à 1, samedi en match de la troisième journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé au Grand stade d’Agadir.

Les visiteurs ont ouvert le score par le biais de Hamza El Janati (45+2e), avant que Reda Abardi n’égalise pour les locaux (47e). Ayoub Benaddi a creusé l’écart en transformant un penalty (71e).

Cette victoire permet à l’Olympique Dcheira de grimper provisoirement à la 3e place au classement avec 4 unités, tandis que l’équipe de la ville ocre, qui reste sur trois défaites consécutives, est lanterne rouge (0 pt).
 

Libé

Lu 78 fois

Tags : Botola Pro D1 Inwi, Kawkab de Marrakech, Olympique Dcheira

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication