Coupe arabe de football : Le Maroc fait match nul blanc avec le Sultanat d’Oman

Lundi 8 Décembre 2025

La sélection marocaine A' de football a fait match nul blanc (0-0) avec l'équipe du Sultanat d’Oman, en match de la 2e journée du groupe B de la Coupe arabe, vendredi au stade de la Cité de l’éducation à Al Rayyan (Doha).

Lors de ce match, Tarik Sektioui a opté pour un onze de départ amendé, par rapport à celui aligné contre les Comores, en comptant sur le gardien Mehdi Benabid, au lieu de Tarik Chihab et Abderrazak Hamdallah et Walid El Kerti, au lieu de Oussama Tanane et Achraf Mehdioui.

D’entrée de match, l’équipe omanaise a joué avec un bloc bas, tout en essayant de surprendre la sélection marocaine par des contre-attaques, une tactique que les Lions de l’Atlas ont anticipé en pressant sur les porteurs de balle, pour les empêcher de sortir le ballon de leur zone. Le Onze national s’est offert sa première nette occasion de marquer à la 15e minute, sur un tir de El Kerti dévié par la défense.

Galvanisée par des supporters marocains présents en masse, la sélection nationale s’est accaparée le ballon et manoeuvré pour sauter le verrou omanais, surtout du flanc droit, par le biais de Boulacsout et Karim El Berkaoui. Hamdallah aurait pu ouvrir le score à la 29e minute, mais son tir a été repoussé par le gardien omanais.

Le changement de poste entre El Berkaoui et Zouhzouh a failli porter ses fruits, quand l’ancien sociétaire de l’AS FAR a percé la zone adverse et a servi Hamdallah, dont le tir est éloigné par le gardien.
Les Omanais, de leur côté, ont créé leur première véritable opportunité à la 49e minute, sereinement stoppée par Benabid.

Le tournant du match a été l’expulsion de Hamdallah (53e minute), ce qui a poussé les siens à basculer vers un bloc médium avec des tentatives de contre-attaques.
Sektioui a également opéré quelques remaniements, en alignant Tisoudali et Mahdioui, au lieu de Zouhzouh et El Berkaoui, afin d'injecter un nouveau sang dans l’effectif engagé.

Ces changements auraient pu porter leur fruit aux dernières minutes du match, mais la balle frappée par Marouane Saadane de la tête est passée au-dessus de la lucarne.
La sélection saoudienne de football s’est, quant à elle, imposée face à son homologue comorienne sur le score de 3 buts à 1.

Mohamed Kanno (45+4e, 51e) et Salem Aldawsari (76e) ont été les auteurs de la victoire de l’Arabie saoudite, tandis que Ibroihim Djoudja a réduit l’écart (63e).
A l’issue de ce match, l’Arabie saoudite occupe la 1ère place au classement avec 6 unités, suivie par le Maroc (4 pts), le Sultanat d’Oman (1 pt) et les Comores (1 pt).

Tarik Sektioui : Les joueurs ont fait preuve de caractère et de discipline tactique face à une équipe omanaise coriace

Le sélectionneur de l’équipe nationale A' de football, Tarik Sektioui, a affirmé, vendredi à Doha, que les joueurs nationaux ont fait preuve de caractère et de discipline tactique face à un adversaire coriace qui leur ont permis de faire un match nul.
S’exprimant en conférence de presse d’après match face au Sultanat d’Oman, Sektioui a indiqué que les joueurs ont déployé de gros efforts tout au long du match, soulignant que le match n'était pas facile en particulier après l'expulsion de Abderrazak Hamdallah, d'autant plus que l'équipe omanaise voulait éviter la défaite.
A cet égard, il a souligné que l'équipe nationale a fait preuve d'une discipline tactique qui lui a permis de se créer de nombreuses occasions de but et a bien défendu, notant que le scénario prévu en seconde période était d'attendre l'occasion pour surprendre l'équipe omanaise.
« Nous avons joué entre les lignes de l'équipe omanaise et derrière les défenseurs, mais la chance n'était pas de notre côté pour marquer », a-t-il soutenu.
Dans ce sens, Sektioui a fait remarquer que malgré leur infériorité numérique, les joueurs nationaux ont déroulé un jeu équilibré et menacé le filet de l'équipe omanaise à de nombreuses reprises, précisant que les changements apportés avaient pour but d’éviter les blessures pour les prochains matchs.


 

Tags : Coupe arabe de football, Maroc, match nul blanc, Sultanat d’Oman

