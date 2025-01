Botola Pro D1 "Inwi" : Le Wydad de Casablanca renoue avec la victoire à Tétouan

Le Wydad de Casablanca s’est imposé sur la pelouse du Moghreb de Tétouan par 2 buts à 1, samedi en match de la 17ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les Rouges ont pris l’avantage grâce à un doublé de Mohamed Rayhi (17e pen, 29), alors que les locaux ont réduit le score sur un but de Mohamed Rahim (56e). Le WAC prend provisoirement la cinquième place avec 27 points, alors que le MAT est quinzième avec 10 unités.



Pour sa part, le Hassania d’Agadir, qui recevait à Mohammedia, s'est imposé sur la Jeunesse sportive Soualem par 3 buts à 1. Les buts du club soussi ont été inscrits par Assane Beye (9e), Mohamed Bakhkhach (27e) et Abdellah Boukhanfer (34e), alors que la JSS a réduit le score sur penalty transformé par Mohamed El Khaloui (88). Grâce à ce succès, le HUSA rejoint provisoirement son adversaire du jour à la dixième place, avec 20 points.



Le FUS de Rabat, quant à lui, s’est imposé sur la pelouse du Chabab de Mohammedia par 2 buts à 0, vendredi. Les buts des visiteurs ont été inscrits par Hamza Hannouri (69) et Ayoub Moulua (81e). Grâce à cette victoire, le FUS se hisse provisoirement à la troisième place avec 29 points. Le Chabab est toujours lanterne rouge avec trois unités.