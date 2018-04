Botola Pro 2 : Suspense garanti à tous les étages

L’échelon inférieur est en ébullition. Dans cette 28ème journée de tous les dangers, pas moins de huit équipes seront sous pression. A commencer par le haut du tableau, où les deux tickets pour l’accession à l’échelon supérieur, sont âprement disputés depuis plusieurs semaines déjà, par un trio qui se tient dans un mouchoir de poche.

En effet, trois petits points séparent le Mouloudia d’Oujda, 3ème avec 51 unités, du leader, le Youssoufia de Berrechid. Bien calé dans le sillage de ce dernier (52 pts), le Raja de Béni Mellal a une occasion rêvée de lui piquer sa place, en l’accueillant dans une opposition au somment cet après-midi au stade municipal de Béni Mellal.

Une rencontre qui s’annonce brûlante et épicée, à la fois par un sentiment de revanche, mû par la défaite des Mellalis sur les terres du Youssoufia lors du match aller (2-1), mais également par la volonté de toute une ville de retrouver sa gloire d’antan. Car si le Youssoufia n’a jamais été champion, excepté un titre en troisième division, le Raja de Béni Mellal a, quant à lui, déjà connu l’ivresse d’un tel bonheur en 1974 (champion de D1), et le club comme ses supporters entendent bien s’installer à des hauteurs plus conformes à leur histoire.

Rêve auquel aspire aussi le Mouloudia d’Oujda. Les Orientaux qui espèrent secrètement profiter de la confrontation directe entre les équipes devancières, devront avant tout s’atteler à décrocher un succès loin d’être évident en accueillant un surprenant 7ème, l’Olympique Dcheira, assuré du maintien depuis longtemps.

A contrario, en bas du tableau, l’ombre de la relégation plane encore au-dessus de cinq clubs. En premier lieu, l’USM d’Oujda. La lanterne rouge (20 pts) jouera gros en rendant visite à la Jeunesse Sportive d’El Massira (9ème), au même titre que le Chabab Kasba Tadla, 15ème avec 23 points dans la besace, qui essayera de s’extirper de cette situation en doublant au classement, son hôte, le Rachad Bernoussi, 13ème avec 25 points, dans l’unique confrontation directe des profondeurs. Enfin, le Widad Témara (14ème avec 24 pts), ira à la rencontre du MAS (5ème) afin de réaliser un grand pas vers le maintien et prendre ses distances avec la zone de relégation. La relégation justement, l’Ittihad Zemmouri de Khémisset pourrait s’en prémunir une bonne fois pour toutes, en ramenant au moins une unité de son voyage à Kénitra.