Bonnes opérations des U20 et U17

La sélection marocaine U20 a fait match nul, un but partout, avec son homologue algérienne, mercredi à Ismaïlia en Egypte, dans le cadre du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de cette catégorie.

Le but de l’équipe nationale a été inscrit par Yassir Zabiri (88e).



Grâce à ce match nul, l’équipe marocaine conserve sa place de leader avec sept points (deux victoires et un nul).

Le dernier match des Nationaux est prévu samedi prochain contre la Libye.



De son côté, l’équipe nationale du Maroc U17 a battu la sélection libyenne sur le score de 2 buts à 0, mercredi à Mohammedia, en match du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations de cette catégorie.

Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Smail El Aoud à la 7e minute et Ziyad Baha à la 61e minute sur penalty.



Les hommes de Nabil Baha portent leur actif points à 7 et occupent la première place du classement.

Lors de la dernière journée du tournoi, les Lionceaux de l’Atlas défieront, samedi prochain, la sélection algérienne.