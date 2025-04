Patrice Motsepe : La réussite footballistique du Maroc illustre le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi

La réussite footballistique et les progrès substantiels réalisés par le Maroc dans le domaine du sport illustrent bien le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, mercredi à Johannesburg, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.



«Cette réussite est aussi l'œuvre des efforts inlassables que déploient le gouvernement et la Fédération Royale marocaine de football pour développer ce secteur porteur et contribuer de la sorte au rayonnement du Royaume et de ses équipes non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier», a déclaré M. Motsepe à la MAP en marge de la cérémonie de signature du contrat de renouvellement du partenariat stratégique entre la CAF et Africa Global Logistics (AGL), acteur majeur de la logistique en Afrique.



Il s’est dit particulièrement fier du feedback qu’il a reçu lors de sa visite, la semaine dernière au Maroc, à l’occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des nations U-17, qui a permis aux Lionceaux de l’Atlas de décrocher le sacre continental.



«Lors de la visite rendue par la délégation du CAF à plusieurs stades au Maroc, elle a été émerveillée par la qualité des infrastructures sportives de haut niveau», s’est-il enorgueilli, se disant également fier du travail accompli au Maroc en termes de modernisation des infrastructures sportives, d’accessibilité et de développement.



Lors de la cérémonie de signature du contrat de renouvellement du partenariat stratégique entre la CAF et Africa Global Logistics, M. Motsepe s’est félicité de la performance des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde du Qatar, première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales, ainsi que des prouesses de la sélection nationale U17 et des autres équipes marocaines.



«A la CAF, nous sommes fiers des grandes réalisations du Maroc dans le domaine du sport et du football en particulier», a-t-il déclaré, ajoutant que «le succès du Royaume est aussi celui de toute l’Afrique».



La Confédération africaine de football a renouvelé son accord de partenariat avec Africa Global Logistics, faisant ainsi d’AGL le partenaire logistique officiel du football africain.

«Le renouvellement de notre partenariat témoigne de notre ferme volonté de promouvoir ensemble le football en Afrique», a déclaré M. Motsepe à cette occasion.