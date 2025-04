Fouzi Lekjaa : Les joueurs de la sélection nationale U20, un projet de l’équipe première pour la Coupe du monde 2030

Les joueurs de l’équipe nationale des moins de 20 ans de football, qui disputera la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie en Egypte, constituent "le projet de l’équipe première en prévision de la Coupe du monde 2030", a affirmé le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.



"Les équipes nationales, toutes catégories d’âge confondues, font partie d’une stratégie de formation globale visant à créer une base solide capable d’alimenter l’équipe première en joueurs qualifiés", a dit M. Lekjaa, lors d’une rencontre avec les joueurs de l’équipe nationale U20, lundi au Complexe Mohammed VI de football, avant leur départ en Egypte, pour prendre part à la CAN de la catégorie qui se tiendra du 27 avril au 18 mai prochain.



Il a estimé, à cette occasion, que les joueurs de la catégorie des moins de 20 ans ont une "véritable opportunité de s’affirmer et d’intégrer la sélection nationale A dans un avenir proche", appelant les joueurs à viser le titre et à représenter le Maroc avec sérieux et esprit combatif.



"Le football aujourd’hui ne se limite pas aux compétences techniques, c’est aussi une question d’expérience et de parcours. Le joueur qui a traversé toutes les étapes des catégories jeunes est celui qui est le mieux préparé à atteindre le haut niveau", a-t-il encore dit. "La FRMF veille à fournir toutes les conditions nécessaires afin de garantir la meilleure préparation possible, tant sur le plan logistique que moral", a-t-il conclu.



Le Maroc, qui évoluera dans le groupe B de la CAN U20, affrontera le Kenya, le 1er mai prochain, avant de croiser le fer avec le Nigeria trois jours plus tard. Il sera opposé à la Tunisie, le 7 mai pour le compte de la troisième et dernière journée.



Le groupe A se compose de l’Egypte, pays hôte, de la Zambie, du Sierra Leone, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie, alors que la poule C est formée du Sénégal, champion en titre en 2023, de la République centrafricaine, la RD Congo et du Ghana. A l’issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale, et la compétition se poursuivra sous un format à élimination directe.



Les quatre meilleures équipes obtiendront leur qualification pour la Coupe du monde U-20 de la FIFA qui se déroulera au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025.