Service minimum pour le Barça face à Majorque

Vainqueur sans forcer (1-0) à domicile mardi face à Majorque, le FC Barcelone a conforté sa place de leader du championnat d'Espagne en prenant provisoirement sept points d'avance sur son grand rival, le Real Madrid, qu'il affronte samedi en finale de la Coupe du Roi.



Sans son attaquant polonais Robert Lewandowski, meilleur buteur de la Liga avec 25 réalisations, blessé à la cuisse, le Barça (1er, 76 points) s'en est remis à son champion d'Europe espagnol Dani Olmo (46e, 1-0) pour récompenser sa domination et s'imposer par la plus petite des marges.



Toujours impérial en tête de la Liga à cinq journées de la fin de la saison, le club catalan, vainqueur en janvier de la Supercoupe d'Espagne, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid samedi, peut toujours rêver d'un quadruplé historique.



Le club madrilène, deuxième avec sept longueurs de retard devait affronter, mercredi, Getafe (12e, 39 points), avant un Clasico potentiellement décisif le 11 mai au stade olympique de Montjuic pour la 35e journée.



Ultra-dominateurs mardi, comme souvent cette saison, les hommes d'Hansi Flick, qui avait mis au repos plusieurs cadres au coup d'envoi (Raphinha, Koundé, De Jong) à quatre jours de la finale de la Coupe du Roi, ont dû patienter jusqu'au début de la seconde période pour faire la différence, après avoir buté sur le gardien espagnol Leo Roman, en état de grâce avec 12 parades réalisées.



L'habituel remplaçant du Slovaque Dominik Greif a retardé l'échéance et écœuré les attaquants barcelonais en première période, permettant aux Majorquins (7e, 44 points) de rentrer au vestiaire à 0-0, malgré une énorme domination catalane (24 tirs à 0 et presque 80% de possession).



Mais il n'a rien pu faire au retour des vestiaires sur l'enchaînement dans la surface de Dani Olmo (46e, 1-0), auteur du seul but de la partie, son neuvième en championnat.