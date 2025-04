Sonasid High Atlas Ultra Trail : Plus de 900 coureurs dans les starting-blocks

Plus de 900 coureurs en montagne, représentant 20 pays, prendront part à l’édition 2025 du Sonasid High Atlas Ultra Trail (Sonasid HAUT), ont annoncé à Casablanca les organisateurs de cet événement sportif, prévu les 3 et 4 mai prochain au parc national de Toubkal.



L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse où les organisateurs ont d’emblée noté que ce Trail est devenu l’un des événements sportifs les plus marquants des sports en montagne au Maroc, avec une participation exceptionnelle chaque année de coureurs étrangers et marocains.



Une compétition sportive d’endurance qui vise aussi à promouvoir l’activité sportive dans la région d’Al Haouz et à dénicher des talents locaux, ont-ils souligné, avant de faire remarquer que ce trail est plus qu’une compétition sportive, c’est un moyen de préserver l’environnement et le patrimoine et un levier de développement local.



Ils ont aussi indiqué que cette édition sera marquée par une participation record des femmes, représentant 40% des inscrits, ainsi que 100 jeunes et autant d’enfants, avec au programme des courses de différentes distances, à savoir 120 km, 80 km, 42 km, 21 km et 10 km, outre une course pour enfants.



La directrice de ce trail, Kawtar Bendoumou, a affirmé, à cette occasion, que la participation importante de coureurs représentant 20 pays illustre l’envergure de cet événement à l’échelle internationale, relevant la participation pour la première fois de jeunes dans cette course. Une manière de préparer d’ores et déjà la relève, a-t-elle dit.



Pour sa part, Othmane Benhalima, vice-président de l’Association Espoir pour le sport et le développement durable, organisatrice de cet événement, a mis en avant le rôle majeur du sport en faveur de la réalisation des objectifs de développement, avant d’ajouter qu’à l’instar des précédentes éditions, des activités sociales et caritatives seront au programme, notamment une caravane médicale forte de 15 médecins qui sillonnera les douars de la région.

Il a aussi annoncé l’organisation d’un salon présentant les produits des coopératives locales, et ce pendant les trois jours de cet événement sportif.



Autre intervenant, Youssef Aït Miskouk, qui prend part à la course de 42 km, s’est félicité de l’organisation de ce trail devenu au fil des années un tremplin pour les jeunes de la région en leur permettant de se lancer dans des compétitions internationales.

Les vainqueurs des courses des 42 km masculin et féminin se qualifieront pour participer à la course de Sierre-Zinal en Suisse.



A noter que la précédente édition a été remportée par Youssef Aït Miskouk et Aziza Raji dans la course de 42 km tandis que Hicham Bouhdaj et Karima Khalil ont décroché la première place dans celle des 21 km.