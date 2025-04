Prix Laureus du sport : Duplantis, Biles et Lamine Yamal récompensés

La star suédoise du saut à la perche Mondo Duplantis, la gymnaste américaine multi-médaillée Simone Biles, et le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal ont été récompensés lundi lors de la cérémonie annuelle des prix Laureus du sport, à Madrid.



Le double champion olympique et détenteur du record du monde (6m27) a été élu sportif de l'année lors de cette cérémonie organisée pour la deuxième année consécutive à Madrid, pour en célébrer le 25e anniversaire, devenant le deuxième représentant de l'athlétisme à remporter ce prestigieux prix après la légende du sprint Usain Bolt.



Duplantis, 25 ans, devance notamment plusieurs grands noms du sport mondial, dont le vainqueur de l'an dernier Novak Djokovic, le champion du monde de F1 Max Verstappen, ou le nageur français Léon Marchand.



"Ce qu'a fait Léon à Paris, devant son public, c'était incroyable. Je crois qu'il a inspiré tout un pays. C'est ce qui est si spécial dans le sport, cela peut unir tout un pays. Il méritait ce prix autant que moi, mais je suis très honoré qu'on m'ait choisi", a déclaré Duplantis au sujet du quadruple champion olympique français.



Chez les femmes, la célèbre gymnaste américaine Simone Biles a reçu le prix de sportive de l'année pour la quatrième fois de sa carrière, après avoir raflé trois médailles d'or et une médaille d'argent l'été dernier aux Jeux olympiques de Paris.



Le prodige espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal, auteur d'une première saison complète exceptionnelle en club et en sélection en remportant notamment l'Euro-2024 avec l'Espagne à seulement 17 ans, a été élu révélation mondiale de l'année, devant le phénomène du basket français Victor Wembanyama.



Au niveau collectif, le Real Madrid, vainqueur l'an passé de sa 15e Ligue des champions et d'un triplé historique (Liga, Ligue des champions, Supercoupe d'Espagne), a également été mis à l'honneur, avec le trophée d'équipe de l'année.



La légende du tennis Rafael Nadal, qui a pris sa retraite en novembre 2024 à 38 ans, a reçu le prix spécial de "l'icône sportive", tandis que le surfeur américain Kelly Slater, 11 fois champion du monde, a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière avec un autre trophée hors-compétition.