Nabil Baha: L’actuel travail de base fera du Maroc une très grande nation de football

Le travail de base engagé par les autorités sportives au Maroc est prometteur et fera du Royaume une "très grande nation de football", a affirmé le sélectionneur de l’équipe nationale U17, Nabil Baha, fraîchement sacrée en Coupe d’Afrique des nations jouée sur le sol marocain.



“Nous sommes sur la bonne voie. Au niveau des infrastructures, nous n’avons plus rien à envier aux autres pays de football. Le football marocain est en train de grandir et il est de plus en plus respecté. Si nous continuons comme ça, nous allons devenir une très grande nation de football”, a souligné Baha dans une interview accordée à la MAP.



“C’est un travail qui donne beaucoup de résultats. Il y a des académies qui sont mises en place au niveau régional et des académies de clubs qui fonctionnent très bien et promettent de bons résultats. Il y a également le projet OCP mis en place avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) qui va donner beaucoup de joueurs, d’entraîneurs et de postes de travail à même de développer le football marocain”, a relevé l’ancien international marocain.



“D’ailleurs, nous commençons déjà à cueillir les fruits de l’Académie Mohammed VI de football, qui a formé des joueurs qui sont partis en Europe et qui ont intégré le monde professionnel”, a indiqué Baha, pour qui les jeunes cadres marocains ont un rôle crucial dans cette dynamique.



“Les joueurs marocains se forment de plus en plus après leur carrière, bénéficiant des diplômes mis en place par la FRMF et des intervenants étrangers qui viennent faire part de leur expérience pour une meilleure formation”, a relevé le coach des U17.



Faisant remarquer que les cadres marocains ont déjà dit leur mot et ont eu des résultats avec les équipes nationales, il a affirmé qu’”aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il y a une école marocaine d’entraîneurs qui a des résultats et il faut capitaliser sur le produit marocain et le mettre en avant”.



Revenant sur la performance des U17 lors de la dernière CAN, Baha a loué la capacité d'adaptation et la rage de vaincre de ses poulains. “Les joueurs ont appris beaucoup de choses durant cette CAN U17. Nous avons vu des joueurs capables de gagner une Coupe d’Afrique, d’évoluer sous plusieurs systèmes de jeu et de s’adapter à des tactiques différentes”, s’est-il réjoui.



“Maintenant, il faut capitaliser sur cette prouesse pour préparer au mieux la prochaine Coupe du monde et réaliser un bon résultat pour grandir en tant que footballeurs et en tant qu’entraîneur”, a souligné le technicien, qui abordera en novembre prochain un nouveau défi, à savoir le Mondial U17 prévu au Qatar.



En prévision de cette échéance majeure, Baha aura un planning chargé. “Il y aura des dates FIFA aux mois de juin, septembre et octobre et, ensuite, la Coupe du monde en novembre. Pendant ce temps-là, nous organiserons des tournois et des matchs. Nous effectuerons également des tournées pour aller voir des joueurs afin de bien préparer ce Mondial. Nous allons ensuite fixer un objectif de résultat le moment venu, pour grandir dans une compétition majeure”.



Pour le cadre marocain, les jeunes artisans de l’épopée de la CAN U17 doivent être accompagnés pour former une équipe seniors gagnante.



“Il faut continuer à travailler. Il faut former davantage les joueurs et leur faire part de l’importance d’avoir toujours des résultats positifs et d’avoir faim de la victoire. Il faut leur imprégner une mentalité de gagneurs capables de battre n’importe quelle équipe. Cet esprit va faire que, année après année, quand ils arriveront en sélection A, ils auront un capital confiance et un mental de gagnant”, a-t-il insisté.



La sélection marocaine de football (U17) avait remporté la 15è édition de la CAN, en battant en finale son homologue malienne aux tirs au but (4-2, temps réglementaire 0-0), samedi dernier au stade El Bachir de Mohammedia.



Par Ali Refouh (MAP)