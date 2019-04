Bonne prestation des lutteurs marocains au Championnat d’Afrique

Le rideau est tombé sur la 53ème édition du Championnat d'Afrique des nations des luttes qui s’est déroulé récemment en Tunisie. Les lumières se sont éteintes, les tapis et les bascules ont été rangés, les délégations étrangères sont retournées à leurs pays respectifs, certaines avec une grande joie d'avoir fait une bonne moisson de médailles, alors que d'autres sont rentrées bredouilles.

Le Maroc s’est vu octroyer une bonne place grâce à cinq médailles d’or dont quatre raflées par les lutteuses Atika El Asli (2 médailles d’or), Zineb Echabaki et Nisrine Hammas lors de leur première sortie dans la salle de Hammamat. Les lutteuses marocaines se sont imposées avec panache face à de redoutables adversaires. Il y a lieu de préciser que la seconde médaille d’or qui fut l’œuvre de la championne Atika Él Asli a été, après la médaille de la catégorie des 53 kg séniors, glanée dans la catégorie des 55 kg juniors.

Chez les messieurs, une médaille d’or a été remportée par Ziad Ait Okram, dans le style de lutte GR catégorie des 77 kg, après avoir surclassé son vis-à-vis algérien Akram Boudjemline, le champion d'Afrique de la précédente édition par 9/0.

Pour le reste des résultats, en lutte greco- romaine, Aziz Boualam a obtenu une médaille d’argent dans la catégorie des 72 kg, Abderrazak Rouinbi une médaille de bronze dans la catégorie des 60 kg, Bilal Bahja une médaille de bronze dans la catégorie des 67 kg.

Dans l’épreuve de lutte libre, Oussama Reggani a décroché une médaille d'argent dans la catégorie des 86kg, Chakir Ansari un médaille d'argent dans la catégorie des 57 kg et Reggani Rabii a obtenu le bronze dans la catégorie des 70kg.

Suite à ces résultats, l'équipe nationale de lutte GR se retrouve au troisième rang, au classement général par équipes, derrière l'Egypte et l'Algérie dans une compétition qui avait rassemblé 375 lutteuses et lutteurs, issus de 26 pays.

Il convient de rappeler que la compétition s'est clôturée par une cérémonie protocolaire des remises des diplômes et des médailles aux vainqueurs en présence du président de l'UWW, Nenad Lalovi, et du président de la CALA, Fouad Meskout.