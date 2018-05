Benzema offre une troisième finale d'affilée au Real

"C'était un match fou et très beau à voir, c'est bien pour le public et bien pour le football. Il faut féliciter notre adversaire qui a fait un grand match. Nous avons eu des difficultés au début, mais la deuxième période a été meilleure, avec un pressing plus haut. En football, il faut savoir souffrir, on connaît l'exigence du haut niveau. On ne peut pas être en finale sans souffrir. Et c'est encore meilleur, encore plus beau, quand on souffre. (Sur un possible triplé) : Nous ne sommes qu'en finale, mais nous pouvons être contents et il faut l'être. Ce n'est pas normal d'être en finale pour la troisième fois d'affilée. (Sur son ressenti): Ce n'est pas un match normal, mais quand le dénouement se fait de cette façon là, c'est forcément bien. On aime aussi le foot pour ça, pour ces émotions-là. Ça peut pencher dans un sens ou dans l'autre, mais on a cru en ce qu'on faisait, on a cru qu'on pouvait encore défendre notre titre et c'est ce qu'on va faire. Même si on n'a rien gagné, on est en finale, c'est quand même un truc énorme. (Sur Benzema): Il a montré dans une demi-finale de Ligue des champions, comme l'année dernière, que c'est un grand joueur. Il n'a jamais baissé les bras et je suis content pour lui. J'ai défendu Karim comme je défends tous mes joueurs et comme je les défendrai jusqu'à la fin."