Basketball : Place au dernier carré du play-off

La salle Fathallah Bouazzaoui à Salé abritera ce soir les matches des demi-finales du play-off du championnat national de basketball, qui opposeront le WAC au CRA à partir de 21h00 et l’ASS au FUS à 23h00.

Pour ce qui est de la première confrontation entre le Wydad de Casablanca et Chabab Rif d’Al Hoceima, un léger avantage est à mettre à l'actif des Rifains vu qu’ils constituent un groupe homogène, capable de changer la physionomie du match à n'importe quel moment. Les poulains du coach Chiba sont également animés par la volonté de remporter leur premier titre de champion du Maroc.

De son côté le WAC, fort de son riche palmarès que se soit en coupe ou en championnat, jouera à fond ses chances. Avec une équipe jeune et ambitieuse, bien encadrée par Aziz Qarouach, le Wydad est en mesure de renverser tous les pronostics.

La deuxième rencontre mettra aux prises l'ASS avec le FUS. Vainqueur dernièrement de la Coupe du Trône pour la cinquième fois consécutive, l'ASS n’est pas prête à lâcher du lest devant un FUS qui n’a plus remporté de titre depuis la saison 2004-2005.

Pour rappel, le FUS de Rabat compte à son actif un record de 16 titres.

Par ailleurs, les matches des demi-finales dames devront opposer l’ASFAR au CET et le CRA au CODM.