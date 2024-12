BAM : l'encours de la dette privée en hausse de 8%

L’encours de la dette privée a atteint 276,4 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 8% depuis le début de l’année, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Les dernières données disponibles montrent un accroissement des émissions de la dette privée à 8,4 MMDH en octobre 2024, après 4,4 MMDH en septembre, précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire.



La même source fait savoir que les émissions sur ce marché ont enregistré une baisse de 7,4% au troisième trimestre de 2024, atteignant 23,3 MMDH.



Cette baisse s’explique principalement par le recul des levées des banques, qui se sont établies à 13 MMDH contre 19,6 MMDH au trimestre précédent, ajoute la même source. En revanche, les émissions des sociétés non financières ont progressé, atteignant 7,1 MMDH contre 1,9 MMDH le trimestre précédent.



Par instrument, les émissions des titres de créances négociables ont augmenté de 5,4% à 19,5 MMDH, dont 11,5 MMDH sous forme de certificats de dépôts, 3,2 MMDH de bons de sociétés de financement et 4,8 MMDH de billets de trésorerie. Pour leur part, les émissions des obligations se sont chiffrées à 3,9 MMDH réalisées à hauteur de 61,1% par les sociétés non financières.