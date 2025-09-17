Augmenter la taille du texte
Azzedine Ounahi : Les Lions de l’Atlas sont plus solides que jamais

Jeudi 18 Septembre 2025

L’international marocain Azzedine Ounahi a affirmé, mardi, que la sélection nationale aborde ses prochains rendez-vous "plus solide que jamais", portée par une nouvelle génération de talents et l’ambition de briller lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui aura lieu au Maroc.

"L’équipe dispose de nombreux jeunes joueurs talentueux et se présente plus solide que jamais. Il nous reste à le démontrer sur le terrain, notamment lors de la CAN", a déclaré le milieu de terrain marocain lors de sa présentation officielle au Girona FC, en provenance de l’Olympique de Marseille.

Ounahi, demi-finaliste du Mondial 2022 avec les Lions de l’Atlas, estime que le Onze national sera "plus performant" que lors de cette épopée historique au Qatar.
Avec Girona, où il a signé jusqu’en 2030 et déjà joué ses premières minutes dimanche contre le Celta Vigo, il dit avoir choisi le club espagnol pour "le projet sportif" et sa compatibilité avec son style de jeu.
Le président du club catalan, Delfí Geli, a salué pour sa part la "qualité" et la "détermination" d’Azzedine Ounahi qui sera le nouveau numéro 18.

Ounahi s'’attend à une saison "particulièrement chargée", entre la Liga et la CAN, mais assure être prêt à "travailler très dur" pour répondre aux attentes aussi bien en sélection qu’en club.

