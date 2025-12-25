La passion du foot célébrée à l'unisson par la diaspora africaine

La diaspora africaine au Maroc vit ces jours-ci au rythme d'une ambiance exceptionnelle à l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations. Les sentiments de fierté, d'appartenance continentale et les valeurs de coexistence marquent les esprits.



Dans plusieurs quartiers des villes de Casablanca, El Jadida et Settat, les signes de cette grande fête footballistique continentale se manifestent clairement à travers les drapeaux africains qui ornent les commerces, les discussions quotidiennes sur les chances des sélections nationales et les rencontres amicales réunissant les membres des différentes communautés, où le football se transforme en langage commun transcendant les frontières et les appartenances.



Les témoignages recueillis par la MAP auprès de membres des communautés africaines résidant au Maroc en attestent. La Coupe d'Afrique constitue un moment panafricain fédérateur exprimant l'unité du continent dans sa diversité, et confirmant que le football demeure un pont de rapprochement et de solidarité entre les peuples.



Au sein de la diaspora africaine, les fans organisent les déplacements et préparent les drapeaux et accessoires de supporters, en vue de se rendre dans les stades qui accueillent les matchs de leurs sélections nationales. C'est le cas notamment des ressortissants comoriens, qui étaient impatients de suivre le match d'ouverture les ayant opposés au Maroc.



Le jeune Comorien Naime Msahazi a ainsi exprimé son enthousiasme, se félicitant de jouer "sur une terre africaine amie, qui nous accueille chaleureusement".



Pour sa part, la diaspora malienne au Maroc est également mobilisée pour soutenir sa sélection nationale, placée dans le groupe A aux côtés du Maroc, des Comores et de la Zambie. A cette occasion, Keita Demba Fallo a estimé que le Maroc réunit toutes les conditions nécessaires pour organiser une compétition exceptionnelle à la hauteur de l'importance de cet événement sportif continental.



Le ressortissant malien a ajouté que les infrastructures développées, conjuguées à l'ambiance particulière qui caractérise les stades marocains, contribueront à faire de cette manifestation un rendez-vous footballistique exceptionnel.



Quant à Mitundukidi Moise, de la République Démocratique du Congo, il a souligné que l'atmosphère imprégnant cette compétition reflète le véritable esprit de l'Afrique, ajoutant que le Maroc a démontré, une fois de plus, sa capacité à rassembler les Africains dans un climat sécurisé et organisé.



Il a, en outre, affirmé que les membres de la communauté congolaise sont ravis d'encourager la sélection de leur pays dans des stades modernes et performants à Rabat et Tanger, dans le cadre des compétitions du groupe D, exprimant son espoir que la sélection des "Léopards" réalise des résultats positifs lors de cette compétition.



La dimension culturelle et humaine de cette manifestation se manifeste avec force auprès des différentes communautés africaines résidant au Maroc. A cet égard, Traore Bamoryba Habasse, du Burkina Faso, a affirmé que la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc constitue "une opportunité précieuse pour faire connaître nos cultures, notre musique et nos coutumes".



Le jeune burkinabè a considéré que le Maroc est un pays hospitalier, disposant d'une expérience organisationnelle de premier plan, ce qui le qualifie pour accueillir une édition remarquable et sans précédent de cette manifestation footballistique continentale.



Les observateurs s'accordent à dire que la forte présence des communautés africaines lors de cette manifestation confère à la Coupe d'Afrique des Nations une dimension humaine qui transcende le rectangle vert, et fait des villes marocaines des espaces de rencontre culturelle et d'échange social.



Cette dynamique constitue également une occasion pour les communautés africaines d'exprimer leur engagement au sein de la société marocaine et de contribuer au succès d'un événement continental qui reflète la profondeur de l'appartenance du Maroc à l'Afrique.