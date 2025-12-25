La chaîne kényane TV47 : La CAN au Maroc doit servir de référence pour les futurs organisateurs de cette compétition

La chaîne kényane TV47 a mis en avant la qualité exceptionnelle des infrastructures sportives du Maroc, soulignant que la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 est appelée à servir de référence pour les futurs pays organisateurs de cette compétition.



Le Royaume qui a placé la barre très haut, tant sur le plan logistique que sportif, se présente comme l’un des grands favoris du tournoi, porté par la qualité de ses joueurs et par une structuration solide du football à tous les niveaux, ont relevé les analystes de la chaîne kényane TV47 lors d’une émission spéciale consacrée à la CAN 2025 au Maroc, diffusée lundi.



Les intervenants ont notamment mis en exergue la méthodologie de travail des équipes marocaines, évoquant des séances d’entraînement appuyées par des technologies de pointe, incluant la captation vidéo et l’analyse détaillée des performances, qualifiant le Royaume de référence continentale en matière de football.



La chaîne kényane a également cité en exemple le stade Prince Moulay Abdellah, entièrement reconstruit selon les standards internationaux, illustrant l’ambition du Maroc de répondre aux exigences des grandes compétitions continentales et internationales.



Par ailleurs, les images diffusées montrant des supporters marocains et comoriens partageant une ambiance bon enfant avant le match d’ouverture ont été saluées par les analystes, qualifiant ce noble geste des supporters marocains comme une belle illustration de l’esprit de convivialité dont fait montre le pays hôte.