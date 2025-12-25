Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

La chaîne kényane TV47 : La CAN au Maroc doit servir de référence pour les futurs organisateurs de cette compétition

Jeudi 25 Décembre 2025

La chaîne kényane TV47 : La CAN au Maroc doit servir de référence pour les futurs organisateurs de cette compétition
Autres articles
La chaîne kényane TV47 a mis en avant la qualité exceptionnelle des infrastructures sportives du Maroc, soulignant que la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 est appelée à servir de référence pour les futurs pays organisateurs de cette compétition.

Le Royaume qui a placé la barre très haut, tant sur le plan logistique que sportif, se présente comme l’un des grands favoris du tournoi, porté par la qualité de ses joueurs et par une structuration solide du football à tous les niveaux, ont relevé les analystes de la chaîne kényane TV47 lors d’une émission spéciale consacrée à la CAN 2025 au Maroc, diffusée lundi.

Les intervenants ont notamment mis en exergue la méthodologie de travail des équipes marocaines, évoquant des séances d’entraînement appuyées par des technologies de pointe, incluant la captation vidéo et l’analyse détaillée des performances, qualifiant le Royaume de référence continentale en matière de football.

La chaîne kényane a également cité en exemple le stade Prince Moulay Abdellah, entièrement reconstruit selon les standards internationaux, illustrant l’ambition du Maroc de répondre aux exigences des grandes compétitions continentales et internationales.

Par ailleurs, les images diffusées montrant des supporters marocains et comoriens partageant une ambiance bon enfant avant le match d’ouverture ont été saluées par les analystes, qualifiant ce noble geste des supporters marocains comme une belle illustration de l’esprit de convivialité dont fait montre le pays hôte.

Libé

Lu 68 fois

Tags : CAN au Maroc, chaîne kényane, futurs organisateurs, référence, TV47

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication