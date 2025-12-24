A Paris, la diaspora marocaine fait vibrer les gradins loin des stades

Alors que la CAN 2025 se dispute au Royaume, la diaspora marocaine en France se mobilise derrière les Lions de l’Atlas, grands favoris du tournoi, nourrissant l’espoir de voir notre pays triompher à domicile.



Le match d’ouverture de la CAN opposant le Maroc aux Comores au stade Moulay Abdellah à Rabat a transformé, dimanche soir, plusieurs endroits (cafés, restaurants, foyers..) de la capitale et sa région en véritables fan zones.



Drapeaux nationaux, maillots floqués aux noms des Lions de l’Atlas, chants entonnés à l’unisson, Paris et sa région ont vibré au rythme des exploits de la sélection nationale le temps d’une soirée d’émerveillement.



Cette ferveur a trouvé un écho particulier lors d’un évènement organisé par Royal Air Maroc (RAM), en partenariat avec l’ambassade du Maroc en France.



Pour l'occasion, un établissement du nord de Paris a été totalement investi par une assistance cosmopolite : diplomates africains, figures du sport, acteurs culturels et associatifs, et plusieurs membres de la communauté marocaine en France, tous âges confondus, réunis pour suivre le match d'ouverture.



"Nous aurions bien évidemment aimé être à Rabat, auprès de nos familles et de nos frères africains. Mais être réunis ici, à Paris, est tout aussi significatif", a déclaré à la MAP, l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail, notant qu’il est tout aussi "remarquable d’observer, depuis la capitale française, une Afrique unie, rassemblée autour du football, un sport à travers lequel le Maroc a su fédérer le continent".



"Nous voyons depuis plusieurs années, grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, combien la voix du Maroc porte très loin et combien l'image du Maroc s'étoffe. Et sur la scène internationale, c'est un pays qui compte", a souligné, de son côté, l’ambassadeur des Comores en France, Ahamada Hamadi.



"Aujourd'hui, accueillir la Coupe d'Afrique des nations, c'est une grande victoire. Et le Maroc, ne nous étonne pas parce qu'il nous a habitués aux victoires", a-t-il enchaîné.

Pour le diplomate africain, prendre part à cet événement, placé sous le signe d'une compétition fraternelle, est un véritable "bonheur", soulignant qu'au-delà du score, chaque victoire est un succès partagé.



Pour Imane, jeune Marocaine passionnée de football résidant à Paris, la victoire des Lions de l’Atlas est "amplement méritée".



"Le Maroc enchaîne les exploits footballistiques ces dernières années, et ce match le confirme. Chaque victoire renforce notre fierté et notre admiration pour cette équipe qui porte si haut nos couleurs", a-t-elle confié, drapeau marocain noué autour des épaules.



"Je suis tout aussi impressionnée par la splendeur du nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat et par cette cérémonie d’ouverture vraiment réussie", a-t-elle ajouté, faisant observer que l'infrastructure sportive du Royaume a atteint un niveau d'excellence mondial.