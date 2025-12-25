Groupe D : Le Sénégal déroule, la RD. Congo assure

L’équipe nationale du Sénégal s’est imposée face à son homologue du Botswana (3-0), en match de la première journée du Groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, disputé mardi au Grand Stade de Tanger.



En dominant l’ensemble des phases de la rencontre, dirigée par l’arbitre mauritanien Abdel Aziz Bouh, et grâce à une prestation de haut niveau sur le terrain, les Lions de la Teranga ont confirmé leurs ambitions de reconquérir le titre qu’ils avaient remporté lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 en Egypte.



Face à la grande performance du gardien botswanais, la sélection sénégalaise a dû attendre la 40è minute pour inscrire le premier but, grâce à Nicolas Jackson, qui a parfaitement exploité un centre précis offert par son coéquipier Ismaïla Joshua Jacob à l’issue d’une action collective bien construite.



A la 58è minute, Nicolas Jackson a de nouveau trouvé le chemin des filets en inscrivant le deuxième but après avoir reçu le ballon devant le but, dribblé deux défenseurs, puis placé une frappe à ras de terre sur la gauche du gardien.



L’entraîneur du Botswana a alors procédé à un double changement offensif afin d’insuffler un nouvel élan à son équipe. Toutefois, face à une défense sénégalaise bien organisée et efficace, les tentatives botswanaises sont restées sans véritable danger pour le gardien Edouard Mendy, joueur d’Al-Ahli en Arabie saoudite.



Déjà vainqueur lors des deux seules confrontations précédentes face au Botswana, le Sénégal s’est montré le plus solide sur le plan défensif, notamment grâce à un pressing constant sur le porteur du ballon pour empêcher la construction de contre-attaques adverses, tout en poursuivant ses offensives sur les côtés. Cette domination a été récompensée par un troisième but inscrit à la 90è minute par le remplaçant Pape Cherif Ndiaye.



Grâce à cette victoire, le Sénégal occupe la tête du groupe D à la différence de buts, devant la sélection congolaise, victorieuse plus tôt dans la journée du Bénin sur le score d’un but à zéro, lors du match disputé au Stade Al Madina à Rabat.



Dès le début du match, il est apparu clairement que l’avantage était du côté de la RD Congo, qui compte dans ses rangs des joueurs expérimentés tels que Chancel Mbemba (Lille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham, Angleterre) et Cédric Bakambu (Betis Séville, Espagne), sous la houlette de l’entraîneur Sébastien Desabre, ancien coach du Wydad Casablanca.



Ainsi, les coéquipiers de Bakambu n’ont pas tardé à concrétiser leur domination en ouvrant le score à la 16è minute grâce à Theo Bongonda, qui a profité d’une passe décisive d’Arthur Masuaku et d’une erreur de couverture de la défense adverse.



Après avoir pris l’avantage, la RDC, loin d’opter pour un jeu défensif, a cherché à doubler la mise afin d’éviter toute mauvaise surprise, tandis que l’équipe béninoise s’est appuyée sur des contre-attaques pour tenter d’égaliser. Cependant, ses initiatives se sont heurtées à une défense congolaise bien organisée et disciplinée.



En seconde période, les Congolais ont de nouveau pris le contrôle de la rencontre et ont inscrit un deuxième but, finalement annulé par l’arbitre sud-africain Abongile Tom après recours à la VAR.