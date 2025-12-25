Augmenter la taille du texte
Pluie ennemie, pluie amie : Les stades marocains domptent la météo

Jeudi 25 Décembre 2025

Face aux averses parfois intenses qui ont accompagné certains matchs de la CAN Maroc-2025, une certitude s’impose : les stades marocains ont tenu bon.
Loin de perturber cette fête africaine, la pluie a servi de test grandeur nature pour des infrastructures pensées, rénovées et construites avec un niveau d’exigence rarement atteint sur le continent.

Pelouses drainantes, toitures couvrant largement les tribunes, systèmes d’évacuation des eaux performants : tout a été méticuleusement conçu pour que le jeu reste fluide et le public protégé. A Rabat, Casablanca, Tanger ou Marrakech, les rencontres ont pu se dérouler sans interruption majeure, confirmant la fiabilité des choix techniques opérés en amont. Même sous un ciel chargé, la qualité du spectacle est restée intacte, preuve que l’anticipation a primé sur l’improvisation.
 
Cette résilience face aux pluies dépasse le simple cadre sportif. Elle symbolise une vision : celle d’un pays hôte qui a voulu inscrire la CAN 2025 dans la durabilité et les standards internationaux. Dans des tribunes pleines, parfois sous des parapluies colorés, les supporters ont continué de chanter, confiants dans des enceintes sportives capables d’affronter les caprices du climat.

En réussissant ce test météorologique, le Maroc envoie un message clair : la CAN 2025 se joue aussi sur le terrain de l’organisation, et là encore, le match est maîtrisé.

Libé

Lu 125 fois

Tags : météo, stades marocains

