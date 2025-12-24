Augmenter la taille du texte
Vladimir Petkovic: La victoire face au Soudan nous permettra de continuer l’aventure avec confiance

Mercredi 24 Décembre 2025

La victoire face à l’équipe du Soudan lors de la première journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations Maroc-2025, mercredi (16h00) au stade Moulay El Hassan à Rabat, permettra à la sélection algérienne de continuer l’aventure avec confiance, a indiqué, mardi, le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic.

"Nous nous sommes bien préparés pour le premier match face au Soudan afin de continuer la compétition avec confiance et un esprit positif. Nous sommes prêts et déterminés à signer un parcours positif qui rendra nos supporters fiers", a assuré Petkovic en conférence de presse d’avant-match. Commentant les mauvais résultats de l’Algérie lors des deux dernières éditions de la CAN, où elle n’a gagné aucun match, Petkovic a assuré : «Le passé est derrière nous. Nous sommes focalisés désormais sur cette compétition».

«C’est le moment de changer les choses. Chaque jour nous offre l’opportunité de faire mieux. Le groupe travaille bien pour y parvenir», a-t-il poursuivi. «Le premier match est toujours difficile. La victoire sera très importante», a-t-il dit, relevant que les Fennecs sont confiants et veulent aller loin dans la compétition.

Selon lui, «les premiers matchs de cette CAN 2025 ont été difficiles et durs jusqu’ici. On respecte l’adversaire et avons confiance en nous-mêmes ». Pour sa part, le sélectionneur du Soudan, Kwesi Appiah, a indiqué que la CAN est un tournoi très important pour son équipe.
«Nous voulons faire de notre mieux afin de redonner le sourire aux Soudanais», a-t-il dit. Selon lui, l’organisation de la CAN est «impeccable» et les installations sportives, dont les terrains d’entraînement et les stades, sont "excellentes".

Même son de cloche chez le joueur du Soudan, Bakhit Khamis, qui a estimé que la CAN est « un grand championnat pour le Soudan ». « Nous sommes fiers de prendre part à ce tournoi. Nous voulons donner une belle image de notre pays », a-t-il lancé, relevant que le Soudan n’a pas fait le déplacement au Maroc en promenade de santé.

«Nous allons défendre nos chances et espérons être prêts physiquement et mentalement face à l’Algérie, qui regorge de très bons joueurs », a-t-il ajouté.

L’autre match de ce groupe mettra aux prises le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale, mercredi à 13h30 au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Libé

Lu 29 fois

Tags : Soudan, Vladimir Petkovic

