Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Selon le média nigérian PM News : La CAN au Maroc, une expérience formidable sur et en dehors du terrain

Jeudi 25 Décembre 2025

Selon le média nigérian PM News : La CAN au Maroc, une expérience formidable sur et en dehors du terrain
Autres articles
Le Maroc, pays hôte de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), offre une expérience formidable à ses visiteurs, leur permettant d’assister à des moments de gloire footballistique tout en profitant de la richesse des atouts touristiques du Royaume, écrit le média nigérian PM News.

"De l’accueil chaleureux réservé aux journalistes à l’efficacité du système de transport, en passant par un dispositif rigoureux de sécurité, le Maroc s’est révélé un formidable hôte, sur et en dehors du terrain", souligne le site d’information.

Les Marocains font preuve d’une hospitalité remarquable, fait savoir l’auteur de l’article, saluant les mesures d’accompagnement et d’assistance destinées aux journalistes étrangers assurant la couverture de cette édition, leur permettant d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.
 
Le média a également mis en avant le système efficace de transport du Royaume, notamment le réseau ferroviaire, avec des trains modernes permettant des déplacements rapides et confortables entre les villes marocaines accueillant les matchs disputés dans le cadre de la CAN.

D’après le support nigérian, les légendes du football nigérian, telles que Finidi George et Daniel Amokachi, restent populaires et respectées au Maroc, notant que Victor Osimhen, la star actuelle des Super Eagles, est également très admiré et fréquemment mentionné dans les discussions autour du football.

"Dans l’ensemble, le Maroc se distingue comme un pays accueillant, organisé et d’une grande richesse culturelle. Son peuple, ses infrastructures et le respect qu’il témoigne aux Nigérians en font une destination mémorable", conclut l’auteur de l’article.

Libé

Lu 18 fois

Tags : CAN au Maroc, média nigérian, PM News

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication