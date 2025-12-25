Saintfiet loue le Maroc mais affiche la confiance du Mali

L'entraîneur belge de la sélection malienne, Tom Saintfiet, a mis en avant la qualité du football marocain, tout en se disant confiant pour le match qui opposera vendredi les deux équipes nationales en Coupe d'Afrique des Nations.



Dans un entretien au quotidien belge "DH Les Sports", Saintfiet a indiqué connaitre très bien le Maroc où il a joué avec l’équipe de Gambie presque tous ses matchs à domicile.

"Le Maroc est un pays fantastique, très moderne, avec des infrastructures de très haut niveau. Il y a tout pour bien jouer au football", a-t-il expliqué.



Le technicien belge a ajouté que "le Maroc est un exemple à ce niveau-là pour toute l'Afrique et le monde arabe, mais aussi pour le développement de son équipe nationale", saluant le travail de longue haleine réalisé par la Fédération Royale marocaine de football.

Saintfiet s’est dit confiant pour la confrontation de vendredi qui, selon lui, "sera difficile", surtout que le Maroc joue à domicile et bénéficiera du soutien de ses supporters.



Il a rappelé qu'en 2019, la Gambie avait vaincu le Maroc en match amical 1-0 à Marrakech dans le cadre de la préparation pour la 32ème édition de la CAN, assurant qu’il "sait donc comment battre les Lions de l’Atlas".



"Je les respecte évidemment, mais nous n’avons pas peur de les affronter", a-t-il soutenu.

Reconnaissant que le Maroc est "peut-être la meilleure équipe d'Afrique", Saintfiet a fait observer toutefois que tous les adversaires du groupe sont très difficiles à jouer, y compris la Zambie et les Comores.