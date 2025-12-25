Saintfiet loue le Maroc mais affiche la confiance du Mali

-
La passion du foot célébrée à l'unisson par la diaspora africaine
-
Selon le média nigérian PM News : La CAN au Maroc, une expérience formidable sur et en dehors du terrain
-
Groupe D : Le Sénégal déroule, la RD. Congo assure
-
Groupe C: Les Aigles de Carthage et les Green Eagles annoncent la couleur d’entrée
-
Vladimir Petkovic: La victoire face au Soudan nous permettra de continuer l’aventure avec confiance
Dans un entretien au quotidien belge "DH Les Sports", Saintfiet a indiqué connaitre très bien le Maroc où il a joué avec l’équipe de Gambie presque tous ses matchs à domicile.
"Le Maroc est un pays fantastique, très moderne, avec des infrastructures de très haut niveau. Il y a tout pour bien jouer au football", a-t-il expliqué.
Le technicien belge a ajouté que "le Maroc est un exemple à ce niveau-là pour toute l'Afrique et le monde arabe, mais aussi pour le développement de son équipe nationale", saluant le travail de longue haleine réalisé par la Fédération Royale marocaine de football.
Saintfiet s’est dit confiant pour la confrontation de vendredi qui, selon lui, "sera difficile", surtout que le Maroc joue à domicile et bénéficiera du soutien de ses supporters.
Il a rappelé qu'en 2019, la Gambie avait vaincu le Maroc en match amical 1-0 à Marrakech dans le cadre de la préparation pour la 32ème édition de la CAN, assurant qu’il "sait donc comment battre les Lions de l’Atlas".
"Je les respecte évidemment, mais nous n’avons pas peur de les affronter", a-t-il soutenu.
Reconnaissant que le Maroc est "peut-être la meilleure équipe d'Afrique", Saintfiet a fait observer toutefois que tous les adversaires du groupe sont très difficiles à jouer, y compris la Zambie et les Comores.