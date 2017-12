Aziz Tifnouti reconduit à la tête du RTCMA

Le Royal tennis club de Marrakech (RTCMA) a tenu son assemblée générale ordinaire vendredi dernier en présence du comité et des membres du club, du représentant du ministère de la Jeunesse et du Sport, d’un commissaire aux comptes ainsi que de personnalités de la ville.

Au début de cette réunion, le président du club, Aziz Tifnouti, a pris la parole pour faire le bilan de tout ce qui a été entrepris pendant son dernier mandat et évaluer le travail effectué. Il s’est longuement arrêté sur les problèmes que vit le club suite aux allégations et rumeurs de certains membres.

Par la suite, le secrétaire général a procédé à la lecture du rapport moral dans lequel il a fait état de tout ce qui a été réalisé pendant l’exercice 2016- 2017, commençant par l’organisation de deux événements majeurs, à savoir le Grand Prix Hassan II et la rencontre de la Coupe Davis entre le Maroc et la Lettonie, tout en mettant l’accent sur le développement de l’infrastructure du club, l’organisation de diverses manifestations locales, nationales et internationales, la formation des jeunes et rôle joué par l’académie de tennis.

Cette AG a aussi été une occasion pour les membres du club de féliciter Aziz Tifnouti pour sa nomination au poste de secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de tennis.

Ensuite, c’était au trésorier général de présenter le rapport financier qui, preuves à l’appui, fait état dans son ensemble d’une bonne situation financière du club. Lors de cette assemblée, Rabie Chaki, en sa qualité de directeur technique, a présenté le projet de la direction technique, montrant par des graphiques ce qui a été fait et les objectifs à atteindre.

De son côté, la commissaire aux comptes a exposé son rapport en proposant au comité une feuille de route à suivre lors de son prochain mandat.

Le débat qui a suivi était houleux du fait que la plupart des interventions ont porté sur les agissements de certains membres qui portent atteinte à l’image du club et les décisions à prendre à leur encontre.

Au terme de ce débat, l’assemblée a approuvé à la majorité les deux rapports et procédé à l’élection d’Aziz Tifnouti, seul candidat, pour un nouveau mandat à la tête du RTCMA, ainsi que des membres du bureau qui vont l’accompagner dans sa mission.